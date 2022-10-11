Rũ sạch bùn đen, trong 8 ngày tới (12/10 - 19/10), kho tiền chắn trước cửa, 3 con giáp tưng bừng hỷ sự, thóc lúa đầy bồ

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 17:56

Sang 8 ngày tới là thời gian dành cho 3 con giáp này cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, sự nghiệp vô cùng thăng hoa.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được biết đến là người thông minh, tài trí, khéo đối nhân xử thế. Người tuổi này miệng hay nói, chân hay đi nên ít khi được nghỉ ngơi, nhàn nhã. Cũng chính vì chăm chỉ làm việc nên họ ngày càng trau dồi được tài năng, bản lĩnh.

Tử vi có nói, sang 8 ngày tới, người tuổi Thân được Thần Tài để mắt nên nhiều cơ hội làm ăn phát tài, phát lộc. Nếu làm công ăn lương, công việc của bạn có nhiều khởi sắc khi bạn được cấp trên tin tưởng, giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Nếu làm kinh doanh, người tuổi này buôn may bán đắt, tiền về như nước. Tuổi Thân sẽ là một trong số con giáp may mắn với ví tiền căng phồng, ngân khố tăng vọt, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Rũ sạch bùn đen, trong 8 ngày tới (12/10 - 19/10), kho tiền chắn trước cửa, 3 con giáp tưng bừng hỷ sự, thóc lúa đầy bồ - Ảnh 1
Tử vi có nói, sang 8 ngày tới, người tuổi Thân được Thần Tài để mắt nên nhiều cơ hội làm ăn phát tài, phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước sang 8 ngày tới, người tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh, Thần Tài mở kho phát lộc nên công việc xuôi thuận, hanh thông hơn nhiều phần. Khi có cơ hội đến, con giáp này chớ nên chần chừ mà hãy nắm bắt tốt các cơ hội để tạo được bước đột phá trong công việc. 

Ngoài việc có được sự nghiệp thăng hoa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều điểm sáng. Sau thời gian chờ đợi, tìm kiếm, người độc thân sẽ gặp được người trong mộng, viết lên chuyện tình đẹp như ý.

Rũ sạch bùn đen, trong 8 ngày tới (12/10 - 19/10), kho tiền chắn trước cửa, 3 con giáp tưng bừng hỷ sự, thóc lúa đầy bồ - Ảnh 2
Bước sang 8 ngày tới, người tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh, Thần Tài mở kho phát lộc nên công việc xuôi thuận, hanh thông hơn nhiều phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tính cách rộng rãi, hào phóng. Họ là người giàu ý chí vươn lên, trung thành, đáng tin cậy và chuyên nghiệp. Người tuổi này sẵn sàng cạnh tranh, không ngại đương đầu với những khó khăn, thử thách và rất ham học hỏi. Đứng trước mỗi khó khăn, con giáp này luôn giữ được tâm thế bình tĩnh và cái đầu lạnh

Dự đoán sang 8 ngày tới, người tuổi Ngọ có Thần Tài gõ cửa, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Chỉ cần nỗ lực hết mình là họ có tiền bạc đầy túi, sự nghiệp không ngừng đi lên. Trong thời điểm này, vận quý nhân của họ cũng rất vượng. Họ dễ được bậc tiền bối chia sẻ kinh nghiệm, định hướng cho tương lai sắp tới.

Rũ sạch bùn đen, trong 8 ngày tới (12/10 - 19/10), kho tiền chắn trước cửa, 3 con giáp tưng bừng hỷ sự, thóc lúa đầy bồ - Ảnh 3
Dự đoán sang 8 ngày tới, người tuổi Ngọ có Thần Tài gõ cửa, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Trong lá số tử vi, những con giáp này có vận may đột ngột tới, làm gì lời đó, tài lộc đầy nhà, có cơ hội thành công gấp đôi so với người khác. Hãy cùng xem họ là ai nhé!

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