Rũ bùn đứng dậy đúng 15h ngày 25/04: 3 tuổi này phất lên chóng mặt, tiền bạc vây quanh, vạn sự hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 05:15

Nhiều khả năng các con giáp này sẽ có đường tài lộc hanh thông, mọi sự “thuận buồm xuôi gió”, không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Tuổi Dậu

Rũ bùn đứng dậy đúng 15h ngày 25/04: 3 tuổi này phất lên chóng mặt, tiền bạc vây quanh, vạn sự hanh thông bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiếp nối tử vi 12 con giáp, Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể sẽ chủ động giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý, giúp bạn nhanh chóng chạm đến thành công.

Người làm ăn kinh doanh cũng nên kí kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh trong ngày hôm nay. Dù có thể sẽ phải hơi vất vả một chút, song bạn sẽ kiếm về cho mình một khoản lợi lớn, khiến cuộc sống thêm dư dả.
 

Tuổi Tuất

‏Bản mệnh là người sống lý trí, nhưng rất tình cảm, chân thành với mọi người xung quanh. Họ ít khi thờ ơ trước tình cảnh của người khác, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè thân thiết. Do đó, con giáp này có thể không quan hệ quá rộng, nhưng mỗi mối quan hệ đều rất chất lượng. Lại thêm tinh thần lạc quan, cởi mở, họ dễ trở nên nổi bật trong mắt mọi người xung quanh, được quý nhân "để mắt" và tương trợ.

Con giáp này đặc biệt giỏi nắm bắt các cơ hội để thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Cộng thêm sự quyết tâm và kiên định trong công việc, khi đã đặt ra mục tiêu thì họ sẽ nỗ lực để thực hiện bằng được. ‏

‏Người tuổi Tuất sẽ có thu hoạch tốt về sự nghiệp, công việc thêm phần ổn định, thu nhập tăng cao, đem tới sự vừa lòng thỏa ý, an tâm công tác lâu dài. ‏

‏Cần lưu ý rằng, đến tháng tiếp theo, dưới tác động của cục diện Tam Hợp, công việc sẽ càng có cơ hội để tiến triển tương đối thuận lợi. Do đó, thời điểm này, bản mệnh cần tập trung vào nhiệm vụ, giữ được tinh thần hăng hái, thì ắt đạt được kết quả đáng mừng. Nên bắt đầu việc theo dõi, đánh giá những đối tượng hoặc kế hoạch làm ăn khả thi để có sự chuẩn bị, khi thời cơ đến, lập tức bung sức và gặt hái thành công.

Tuổi Dần 

Rũ bùn đứng dậy đúng 15h ngày 25/04: 3 tuổi này phất lên chóng mặt, tiền bạc vây quanh, vạn sự hanh thông bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Dần cũng có dấu hiệu may mắn, thăng tiến hơn trong những ngày sắp tới. Vốn mang bản tính dám nghĩ dám làm lại có thêm động lực, người tuổi Dần dễ bứt phá trong giai đoạn này.

Dù tính cách đôi lúc hơi hung hăng, không chịu nghe theo mệnh lệnh nhưng Dần cũng là con giáp quyết đoán, ham cạnh tranh. Vì vậy khi gặp vận may chắc chắn tuổi Dần sẽ dễ làm nên chuyện lớn. Nhiều khả năng người tuổi Dần sẽ có đường tài lộc hanh thông, mọi sự “thuận buồm xuôi gió”, không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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