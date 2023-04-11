Rồng cưỡi mây ban phước lành, từ ngày mai, 3 con giáp này ăn lộc Phật Tổ may mắn liên tục, công danh thăng tiến, tiền về đầy kho, không lo nghèo đói

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 18:05

Từ ngày mai chính là thời điểm vượng vận, vượng tài, vượng danh, vượng tình cảm của những con giáp sau đây.

Tuổi Dậu

Rồng cưỡi mây ban phước lành, từ ngày mai, 3 con giáp này ăn lộc Phật Tổ may mắn liên tục, công danh thăng tiến, tiền về đầy kho, không lo nghèo đói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Là một trong những con giáp may mắn, người tuổi Dậu tha hồ đón vận trình lý tưởng, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ ngoài mức tưởng tượng. 

Mọi việc qua tay bạn đều được sắp xếp ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên với sự tận tâm tận sức của mình.

 

Bạn còn được Thần Tài chiếu mệnh từ ngày mai nên vận trình một bước lên mây, tha hồ ngồi không hưởng lộc ơn trên ban cho. Nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán các khoản nợ trước và để ra một khoản tích lũy đề phòng khi có việc trong tương lai.

 

Người ta thường nói “đỏ bạc đen tình” hoặc ngược lại, nhưng điều đó sẽ chẳng đúng với người tuổi Dậu trong cuối tuần này đâu, bởi bạn sẽ gặp may cả trên 2 phương diện này.  

 

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý khá khó tính, tỉ mỉ và cầu toàn. Trong công việc, họ luôn được biết đến với tinh thần chuyên nghiệp, tận tâm và trách nhiệm.

Là người chu đáo, dễ cảm thông, thấu hiểu, họ được mọi người quý trọng và yêu mến. Người tuổi này có nhiều cơ hội thăng tiến hơn người khác.

Từ ngày mai, người sinh năm Tý thoát khỏi vận đen, hết khó hết khổ. Người làm kinh doanh sẽ được cấp thêm nguồn vốn. Trong khi người làm công ăn lương thì công việc dần khởi sắc, đạt được thành tựu như mong đợi.

Trong khi đó, những người làm nông nghiệp thì sức khỏe dồi dào, cây trồng ra hoa kết trái xum xuê chỉ chờ thu hoặc. Con giáp này làm việc chăm chỉ, không ngừng nỗ lực vươn lên nên sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

Tuổi Thân 

Rồng cưỡi mây ban phước lành, từ ngày mai, 3 con giáp này ăn lộc Phật Tổ may mắn liên tục, công danh thăng tiến, tiền về đầy kho, không lo nghèo đói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Thân không khởi sắc, công việc gặp nhiều trở ngại, mọi việc đều không như ý, không có bước đột phát trong cuộc sống.

Từ ngày mai, do được cát tinh phù trợ nên mọi điều đen đủi đều được hóa giải hết, vận thế có sự đảo chiều mạnh mẽ.

Không chỉ công việc làm đâu thắng đó, thu được thành công rực rỡ mà thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng, các khoản tích lũy ngày một dày thêm. Chuyện tình cảm của người tuổi Thân cũng khởi sắc mạnh mẽ, nếu không là hỷ sự về hôn nhân thì cũng là sinh quý tử.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. 

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