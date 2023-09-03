Rạng sáng ngày mai, thứ Hai (4/9/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, tài lộc rộn ràng, may mắn đến tới tấp, đại phú đại quý trong tuần mới

Tâm linh - Tử vi 03/09/2023 19:36

Tử vi dự báo rằng 4/9 là thời điểm khá thuận lợi với 3 con giáp sau, buôn bán phát triển, thu về lợi nhuận tốt.

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay ngày 4/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý biết phân biệt chuyện nào nê làm và không nên làm. 

Công việc: Người tuổi Tý trong công việc luôn có được việc phân biệt đúng sai, không sợ người khác quấy rối.

Tình cảm: Hôm nay bạn nhận được tình cảm từ đối phương, cả hai luôn dành những lời có cánh cho nhau.

Tài lộc: Cơ hội tăng thu nhập mở ra, cần biết nắm bắt tình hình.

Sức khoẻ: Rèn luyện thể thao chăm chỉ, cải thiện tình trạng sức khoẻ bản thân.

Rạng sáng ngày mai, thứ Hai (4/9/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, tài lộc rộn ràng, may mắn đến tới tấp, đại phú đại quý trong tuần mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi dự báo rằng sau 4/9 là thời điểm khá thuận lợi với người tuổi Dần. Con giáp này có cát tinh chiếu cố, gặp được cơ hội hiếm có, phát triển mạnh mẽ hơn trên con đường tài lộc, sự nghiệp. Người làm kinh doanh có thể đạt được thành tựu nhất định, buôn bán phát triển, thu về lợi nhuận tốt. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân, được cấp trên ưu ái, trọng dụng. Một số người có thể nhận thưởng nóng nhờ những đóng góp lớn trong công việc.

Người làm đầu tư, kinh doanh có thể đón nhận khoản lời bất ngờ từ khoản đầu tư trước đó. Một số người sẽ tìm được nguồn khách hàng, đối tác triển vọng, hứa hẹn mở rộng quy mô làm ăn trong thời gian tới.

Rạng sáng ngày mai, thứ Hai (4/9/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, tài lộc rộn ràng, may mắn đến tới tấp, đại phú đại quý trong tuần mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 4/9/2023 hôm nay, tuổi Sửu có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ các trò trúng thưởng. Với khoản tiền từ trên trời rơi xuống này, bản mệnh cần có cách sử dụng và đầu tư đúng đắn, chớ nên dành tất cả cho việc mua sắm, chơi bời.

Người làm ăn kinh doanh thường xuyên tìm ra những cách thực hiện mới trong những cách thức kiếm tiền đã cũ. Nhờ vậy luôn cảm thấy hăng hái và ngập tràn hứng khởi, tiền cũng chảy về túi bản mệnh nhanh chóng hơn hẳn đối thủ.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng, giường nằm ngủ và phòng vệ sinh. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ

Rạng sáng ngày mai, thứ Hai (4/9/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, tài lộc rộn ràng, may mắn đến tới tấp, đại phú đại quý trong tuần mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 6h30 sáng mai, thứ Hai 4/9/2023: 3 con giáp vạn sự hanh thông, may mắn nhận lộc trời, làm gì cũng hái ra tiền, sớm mua đất xây nhà

Đúng 6h30 sáng mai, thứ Hai 4/9/2023: 3 con giáp vạn sự hanh thông, may mắn nhận lộc trời, làm gì cũng hái ra tiền, sớm mua đất xây nhà

Thứ Hai đầu tuần là ngày đại cát đại lợi đối với 3 con giáp sau, hứa hẹn thu nhập tốt hơn thời gian trước rất nhiều.

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