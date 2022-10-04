Rạng sáng 4/10, 3 con giáp Tài Tinh hội tụ, Cát Tinh chiếu mệnh sáng soi, vận trình sáng như KIM CƯƠNG, cuộc đời từ nay không cần phải vất vả nữa

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 00:35

Rạng sáng 4/10 đúng là vận may của 3 con giáp khi mọi chuyện đều suôn sẻ như ý.

Tuổi Ngọ

Rạng sáng 4/10 nhờ có tam hội mà tuổi Ngọ có được những bước tiến dài trong mối quan hệ với người thân. Thậm chí con giáp này còn hóa giải được những căng thẳng trước đây đã tưởng là không còn cách nào cứu vớt.

Sự thân thiện, cởi mở rất tự nhiên của tuổi Ngọ trong ngày cát thần nâng đỡ đang giúp cho bản mệnh tạo ấn tượng với mọi người xung quanh và thu hút họ đến gần hơn. Thế nên đây là ngày để kết bạn, xây dựng các mối quan hệ mới mẻ.

Hỏa khí vượng dự báo sức khỏe là vấn đề khiến tuổi Ngọ phải lo lắng duy nhất trong ngày này. Nếu lâu nay con giáp này chưa tập thể thao thì hãy thử những bài tập nhẹ nhàng để thay đổi trạng thái, đừng nằm quá lâu sẽ khiến bản mệnh trông rất thiếu đi sức sống.

Rạng sáng 4/10, 3 con giáp Tài Tinh hội tụ, Cát Tinh chiếu mệnh sáng soi, vận trình sáng như KIM CƯƠNG, cuộc đời từ nay không cần phải vất vả nữa - Ảnh 1

Rạng sáng 4/10 nhờ có tam hội mà tuổi Ngọ có được những bước tiến dài trong mối quan hệ với người thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Rạng sáng 4/10 tử vi tuổi Sửu dự báo vận trình thuận lợi, tài lộc hanh thông, quý nhân phù trợ, nguồn của cải rất tốt, có thể hao tốn tiền của cho bằng hữu, nhưng nhìn chung là suôn sẻ, có điềm báo giàu có.Tử vi hàng ngày 12 con giáp 22/4/2022: Thìn, Ngọ vượng quý nhân, Tuất, Hợi bất ổn - BlogAnChoi. Xem dự đoán tử vi hàng ngày chính xác nhất, dự đoán tử vi 12 con giáp ngày 22/4/2022 có gì đáng lưu ý: - BlogAnChoi. hôm nay của tuổi Sửu dự báo vận trình thuận lợi, tài lộc hanh thông, quý nhân phù trợ, nguồn của cải rất tốt, có thể hao tốn tiền của cho bằng hữu, nhưng nhìn chung là suôn sẻ, có điềm báo giàu có. https://bloganchoi.com/tu-vi-hang-ngay-12-con-giap-22-4/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Tử vi hàng ngày 12 con giáp 22/4/2022: Thìn, Ngọ vượng quý nhân, Tuất, Hợi bất ổn - BlogAnChoi. Xem dự đoán tử vi hàng ngày chính xác nhất, dự đoán tử vi 12 con giáp ngày 22/4/2022 có gì đáng lưu ý: - BlogAnChoi. hôm nay của tuổi Sửu dự báo vận trình thuận lợi, tài lộc hanh thông, quý nhân phù trợ, nguồn của cải rất tốt, có thể hao tốn tiền của cho bằng hữu, nhưng nhìn chung là suôn sẻ, có điềm báo giàu có. https://bloganchoi.com/tu-vi-hang-ngay-12-con-giap-22-4/

Đường tình duyên sa sút, không lý tưởng với người khác phái, dễ gặp đối thủ cạnh tranh, đốiTử vi hàng ngày 12 con giáp 22/4/2022: Thìn, Ngọ vượng quý nhân, Tuất, Hợi bất ổn - BlogAnChoi. Xem dự đoán tử vi hàng ngày chính xác nhất, dự đoán tử vi 12 con giáp ngày 22/4/2022 có gì đáng lưu ý: - BlogAnChoi. Đường tình duyên sa sút, không lý tưởng với người khác phái, dễ gặp đối thủ cạnh tranh, đối phương lấn lướt, tình cảm của bản thân cũng bị động hơn.Vận trình công việc tương đối suôn sẻ, có thể dễ dàng hoàn thành công việc, dễ gặp đối thủ nhưng không bị ảnh hưởng. Đường tài lộc của người tuổi Sửu không lý tưởng, cơ hội không nhiều, đề phòng hao tài do anh em, bạn bè, đồ quý dễ bị thất thoát. https://bloganchoi.com/tu-vi-hang-ngay-12-con-giap-22-4/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Tử vi hàng ngày 12 con giáp 22/4/2022: Thìn, Ngọ vượng quý nhân, Tuất, Hợi bất ổn - BlogAnChoi. Xem dự đoán tử vi hàng ngày chính xác nhất, dự đoán tử vi 12 con giáp ngày 22/4/2022 có gì đáng lưu ý: - BlogAnChoi. Đường tình duyên sa sút, không lý tưởng với người khác phái, dễ gặp đối thủ cạnh tranh, đối phương lấn lướt, tình cảm của bản thân cũng bị động hơn.Vận trình công việc tương đối suôn sẻ, có thể dễ dàng hoàn thành công việc, dễ gặp đối thủ nhưng không bị ảnh hưởng. Đường tài lộc của người tuổi Sửu không lý tưởng, cơ hội không nhiều, đề phòng hao tài do anh em, bạn bè, đồ quý dễ bị thất thoát. https://bloganchoi.com/tu-vi-hang-ngay-12-con-giap-22-4/ phương lấn lướt, tình cảm của bản thân cũng bị động hơn.Tử vi hàng ngày 12 con giáp 22/4/2022: Thìn, Ngọ vượng quý nhân, Tuất, Hợi bất ổn - BlogAnChoi. Xem dự đoán tử vi hàng ngày chính xác nhất, dự đoán tử vi 12 con giáp ngày 22/4/2022 có gì đáng lưu ý: - BlogAnChoi. Đường tình duyên sa sút, không lý tưởng với người khác phái, dễ gặp đối thủ cạnh tranh, đối phương lấn lướt, tình cảm của bản thân cũng bị động hơn.Vận trình công việc tương đối suôn sẻ, có thể dễ dàng hoàn thành công việc, dễ gặp đối thủ nhưng không bị ảnh hưởng. Đường tài lộc của người tuổi Sửu không lý tưởng, cơ hội không nhiều, đề phòng hao tài do anh em, bạn bè, đồ quý dễ bị thất thoát. https://spress.net/

Vận trình công việc tương đối suôn sẻ, có thể dễ dàng hoàn thành công việc, dễ gặp đối thủ nhưng không bị ảnh hưởng. Đường tài lộc của người tuổi Sửu không lý tưởng, cơ hội không nhiều, đề phòng hao tài do anh em, bạn bè, đồ quý dễ bị thất thoát.

Rạng sáng 4/10, 3 con giáp Tài Tinh hội tụ, Cát Tinh chiếu mệnh sáng soi, vận trình sáng như KIM CƯƠNG, cuộc đời từ nay không cần phải vất vả nữa - Ảnh 7

Rạng sáng 4/10 tử vi tuổi Sửu dự báo vận trình thuận lợi, tài lộc hanh thông, quý nhân phù trợ, nguồn của cải rất tốt

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tình duyên: Thời gian tới tuổi Tỵ chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ bạn bè với người kia thôi, chưa tiến xa được đâu.

Công việc: Hôm nay tuổi Tỵ nên lắng nghe đồng nghiệp vì có thể họ sẽ giúp bạn nhận ra thiếu sót.

Tài chính: Tình hình tài chính của con giáp này quá đỗi thấp, kém hơn nhiều người bạn của mình.

Cẩn trọng: Bản mệnh vương vấn chuyện quá khứ nên khó làm nên việc lớn.

Con số may mắn: 10, 16
Màu sắc may mắn: Cam, Nâu
Quý nhân phù trợ: Tỵ, Hợi
Giờ tốt: 15h

Rạng sáng 4/10, 3 con giáp Tài Tinh hội tụ, Cát Tinh chiếu mệnh sáng soi, vận trình sáng như KIM CƯƠNG, cuộc đời từ nay không cần phải vất vả nữa - Ảnh 8

Thời gian tới tuổi Tỵ chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ bạn bè với người kia thôi, chưa tiến xa được đâu.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trúng số 2 lần trong ngày mai (4/10), 3 tuổi may mắn đón nhận lộc trời, vận trình hanh thông, làm đâu thắng đấy, tiền tài rộng mở, cuộc đời đón nhận nhiều tin vui, may mắn

Trúng số 2 lần trong ngày mai (4/10), 3 tuổi may mắn đón nhận lộc trời, vận trình hanh thông, làm đâu thắng đấy, tiền tài rộng mở, cuộc đời đón nhận nhiều tin vui, may mắn

Ngày mai, thứ Ba ngày 4/10/2022 là khoảng thời điểm những con giáp này có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Họ được sự báo sẽ có bước tiến lớn trong sự nghiệp, mọi sự đều tốt lành.

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