Rạng sáng 27/9: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC 5 lần liên tiếp, tiền tài chất cao như núi, một bước lên mây

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 00:40

Rạng sáng 27/9, 3 con giáp có vận trúng số độc đắc liên tục, lộc lá đầy tràn, tiền của tự chạy vào nhà.

Tuổi Thìn

Thiên Tài cho biết Thìn dễ có lộc trong công việc vào rạng sáng 27/9. Bản mệnh là con giáp giỏi ăn nói nên buôn bán rất được lòng khách hàng, có khách quen, buôn may bán đắt. Những ai làm việc liên quan đến tài chính, ngân hàng cũng gỡ được nhiều rắc rối trong ngày này.

 

Tuy nhiên tài lộc không như mơ vì lâm Tương Xung. Có điềm mất tiền, hao tài tốn của, không giữ được tiền mình làm ra. Lương về chưa kịp nóng chỗ đã trả nợ, tiêu hao gần hết, dạo gần đây bản mệnh hơi bị bí tiền.

 

Rạng sáng 27/9: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC 5 lần liên tiếp, tiền tài chất cao như núi, một bước lên mây - Ảnh 1

Thiên Tài cho biết Thìn dễ có lộc trong công việc vào rạng sáng 27/9.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc rạng sáng 27/9 của bạn sẽ có chút thành công nho nhỏ như đạt được thành tích hay đủ doanh thu. Tuy nhiên quan hệ xã giao lại không tốt lắm, do bạn quá tự cao về những gì đã đạt được và có thể lên mặt với người khác. Tử vi khuyên tuổi Tị nên hạn chế tính cách này.

Về tài lộc người tuổi Tị sẽ chịu sự áp đặt nhiều từ Thất Sát hung tinh. Cách làm việc quyết đoán, chăm chỉ, nhiệt tình lại còn chút nghiêm khắc, ép buộc người khác. Cho nên các mối quan hệ đầu tư có thể không tốt, dễ gặp phải thị phi.

Vận tình cảm ngày hôm nay sẽ trở nên tốt hơn nếu người tuổi Tị thực sự cầu tiến và mong muốn bình an. Nửa kia và mọi người trong nhà sẽ hiểu được bạn chỉ nói lời cay đắng khi nổi nóng, tức giận. Hãy kiềm chế cảm xúc của bản mệnh để tránh tạo nên những vết thương lòng cho những người bạn yêu thương.

Rạng sáng 27/9: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC 5 lần liên tiếp, tiền tài chất cao như núi, một bước lên mây - Ảnh 2

Công việc rạng sáng 27/9 của bạn sẽ có chút thành công nho nhỏ như đạt được thành tích hay đủ doanh thu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào rạng sáng 27/9. Bản mệnh có thể dễ dàng chinh phục người đối diện nhờ bản tính cởi mở, nhiệt tình của mình. Người độc thân có thể nhân cơ hội này tìm kiếm người như ý.

Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình thì bạn lại cần giữ khoảng cách với những người khác. Đừng vì một phút ham vui mà tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm vợ chồng, gây tổn hại đến hạnh phúc gia đình và danh tiếng của cá nhân.

Thương Quan giáng họa, trong công việc, con giáp này có thể cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là có ý định bỏ cuộc trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, dù có gặp phải chuyện tồi tệ đến thế nào, bạn cũng không nên thất vọng và có ý định rút lui như vậy.

Rạng sáng 27/9: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC 5 lần liên tiếp, tiền tài chất cao như núi, một bước lên mây - Ảnh 3

Người tuổi Ngọ sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào rạng sáng 27/9.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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