Rằm tháng 8 âm lịch (14/8 - 15/8), top 3 con giáp siêu may mắn, tài lộc trải ngút ngàn, có của ăn của để, mọi sự đều thêm hỷ thêm tài

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 20:27

Tử vi dự đoán, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Ngọc Hoàng chiếu cố tiền bạc thi nhau kéo về đầy ví vào Rằm tháng 8 âm lịch.

Tuổi Tí

Theo tử vi học, bước sang Rằm tháng 8 âm lịch, những con giáp tuổi Tí sẽ nhận được nhiều niềm vui, tài lộc dồi dào, công việc và cuộc sống thuận lợi viên mãn. Tuổi Tí là con giáp thích tiền và vô cùng chăm chỉ để tìm kiếm sự giàu có.

Người tuổi Tí sẽ gặp nhiều may mắn về tiền bạc, tình duyên đỏ thắm như son, tài lộc kéo vào túi nhiều như bốc thăm trúng thưởng. Những người tuổi Tí trong thời gian này sẽ có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn nữa với những khoản tiền thưởng không nhỏ. Vì vậy, bạn nên tận dụng thời gian này để cố gắng để phát tài.

Rằm tháng 8 âm lịch (14/8 - 15/8), top 3 con giáp siêu may mắn, tài lộc trải ngút ngàn, có của ăn của để, mọi sự đều thêm hỷ thêm tài - Ảnh 1
Theo tử vi học, bước sang Rằm tháng 8 âm lịch, những con giáp tuổi Tí sẽ nhận được nhiều niềm vui, tài lộc dồi dào, công việc và cuộc sống thuận lợi viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán, đúng 2 ngày Rằm tháng 8 âm lịch, người Tuổi Hợi sẽ có cơ hội phát tài thu về tiền tỷ trong tay mình. Đây chính là giai đoạn hưng thịnh và thuận lợi nhất của người tuổi Hợi, giúp cho con giáp này có cuộc sống viên mãn trong thời gian tới.

Về đời sống tình cảm, người tuổi Hợi sẽ có cuộc sống tình duyên vô cùng thăng hoa. Con giáp tuổi Hợi đã có gia đình trong nhà có thêm con cái, những người chưa lập gia đình sẽ có cơ hội tìm thấy một nửa của mình.

Rằm tháng 8 âm lịch (14/8 - 15/8), top 3 con giáp siêu may mắn, tài lộc trải ngút ngàn, có của ăn của để, mọi sự đều thêm hỷ thêm tài - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, đúng 2 ngày Rằm tháng 8 âm lịch, người Tuổi Hợi sẽ có cơ hội phát tài thu về tiền tỷ trong tay mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chỉ cần bước sang Rằm tháng 8 âm lịch tới đây, tài vận của người tuổi Dần sẽ có những bước tiến vô cùng quan trọng đáng ngưỡng mộ. Đối với những người làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Với người làm chủ đây là cơ hội có thêm những nguồn thu mới từ những hợp đồng tiền tỷ.

Người tuổi Dần nên cố gắng phát huy hết năng lực của mình từ khoảng thời gian này. Dù tuổi Dần không chủ động đi tìm kiếm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Dự kiến, cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc.

Rằm tháng 8 âm lịch (14/8 - 15/8), top 3 con giáp siêu may mắn, tài lộc trải ngút ngàn, có của ăn của để, mọi sự đều thêm hỷ thêm tài - Ảnh 3
Chỉ cần bước sang Rằm tháng 8 âm lịch tới đây, tài vận của người tuổi Dần sẽ có những bước tiến vô cùng quan trọng đáng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

2 ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch (1/8, 2/8): Tiền về như thác đổ, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc báo, làm một lãi mười, đầu tư bách phát bách trúng

2 ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch (1/8, 2/8): Tiền về như thác đổ, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc báo, làm một lãi mười, đầu tư bách phát bách trúng

Tin vui cho những người thuộc 3 con giáp dưới đây dự báo sẽ mang lại cho bạn những điều viên mãn nhất trong 2 ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi rằm tháng 8 âm lịch tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng