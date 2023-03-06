Rằm tháng 2 âm lịch vận ĐỎ ngất ngây: 3 tuổi lộc đầy nhà, tiền chật két, làm 1 lời 10, tay trái gom bạc tay phải đếm vàng

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão trời sinh thông minh, nhanh nhẹn, biết cách đối nhân xử thế. Họ giỏi giao tiếp, ăn nói dễ nghe nên được lòng người.

Con giáp này vốn xuất thân bần hàn nên có thể thích nghi tốt với hoàn cảnh. Họ không vì khó khăn mà nản lòng nhụt chí.

Vào rằm tháng 2 âm lịch năm nay, người tuổi Mão được sao tốt chiếu mệnh. Vận may đến với họ giúp họ kiếm tiền về đầy túi. Là người sống thực tế lại có tầm nhìn, con giáp này tìm được công việc phù hợp với bản thân.

Nỗ lực của họ cũng được cấp trên ghi nhận. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có thu hoạch lớn, kiếm tiền đầy túi. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng vượt qua thời kỳ ảm đạm, khó khăn, lợi nhuận được cải thiện.

Tuổi Tý

Xuyên suốt năm Quý Mão, việc kiếm tiền của người tuổi Tý vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thăng trầm lên xuống. Nhưng đâu đó vẫn có những khoảng thời gian mà vận may tích tụ đỉnh điểm, giúp bạn mang về những phần quà tặng (trúng thưởng, trúng vé số) hay tiền thưởng hậu hĩnh.

Nhất là trong năm có Thái Âm cát tinh độ mệnh, những chú Chuột lại càng dễ gặp may và thắng lớn ở các hạng mục liên quan đến đất đai, điền sản. Nếu thử sức ở mảng này, hứa hẹn sẽ bùng nổ tiền bạc, nhất là vào rằm tháng 2 âm lịch năm nay, khi vòng Tam Tai 2023 bớt độ vây hãm.

Tuổi Tý vốn rất nhanh nhạy với thời cuộc và tài chính, vì thế bạn sẽ nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như con đường thăng tiến của bản thân. Con đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi. Nói tuổi Tý được lộc tổ tiên dễ dàng “trúng số độc đắc” chính vì những lý do nêu trên.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là một trong những con giáp có quyền lực và mang số mệnh phú quý. Tuy nhiên, vẫn có một số người vẫn chật vật với cuộc sống hiện tại của mình bởi lẽ họ vẫn chưa gặp được vận may.

Trời sinh tuổi Dần là những người có tính cách mạnh mẽ, luôn nỗ lực phấn đấu trong mọi hoàn cảnh để đạt được thành công. Vì vậy, họ không bao giờ sợ vất vả, luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách to lớn.

Trong thời gian sắp tới, tuổi Dần cũng đang lo ngại về tình hình tài chính của mình, nhưng vào rằm tháng 2 âm lịch năm nay, vận may sẽ chiếu cố tuổi Dần, giúp họ giải quyết được những rắc rối.

Không những thế, tuổi Dần sẽ gặp được cơ hội tốt giúp họ làm giàu. Việc cần làm nhất là tuổi Dần cần phải tỉnh táo quan sát xung quanh, nắm bắt đúng thời ca và tiến về phía trước, dự kiến cuối năm sẽ tạo dựng được khối tài sản đáng mơ ước.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.