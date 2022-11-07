Rằm tháng 10 âm lịch, con giáp nào được Thần Tài mở cửa hoan hỉ đón vào?

Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, đặc điểm nổi bật của người tuổi Dần là lòng dũng cảm, tính cạnh tranh. Họ giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm và thường đưa ra những quyết định táo bạo.

Người tuổi Dần sinh năm 1986 và 1998 có sao tốt chiếu mệnh, tài lộc dồi dào vào cuối năm nay.

Đặc biệt là sau Rằm tháng 10 Âm lịch, thời cơ đến với người tuổi Dần giúp họ thay đổi được tài vận. Có thể, con giáp này sẽ nhận được thêm công việc tay trái, thêm cơ hội đầu tư sinh lời.

Ngoài ra, những người cầm tinh con hổ, trong thời gian tới đây có thể bị hai hung tinh chiếu mệnh khiến sức khỏe không được tốt. Người tuổi này cần tránh uống rượu, hút thuốc. Họ dễ bị cảm sốt, ăn khó tiêu.

Tuổi Sửu

Tử vi tháng 11/2022 âm lịch tuổi Sửu, người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn.

Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết những người cầm tinh con gà có đặc điểm chung là khôn ngoan, mạnh mẽ, không ngại khó, hành động rất quyết đoán và có thể nhanh chóng bắt tay vào những việc đã định. Chần chừ không phải là phong cách hành động của người tuổi Dậu.

Kể từ ngày 15 tháng 10 âm lịch, những người này sẽ thoát khỏi vận rủi đeo bám. Người tuổi gà có mục tiêu rõ ràng và biết nỗ lực hết mình, kiên trì sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Người tuổi Dậu nên nắm bắt cơ hội này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai của mình thêm phần rực rỡ.

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