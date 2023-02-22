Quý nhân ưu ái trợ vận Tài Lộc cho 3 con giáp vào 0h khuya Thứ 5 ngày 23/2: Vừa mở mắt đã có ngay tiền tỷ, làm việc gì cũng may mắn thuận lợi, tài chính sung túc

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 00:00

Thời điểm này được xem thời gian may mắn với 3 con giáp sau, họ sẽ đảo ngược tình thế khó khắn bắt đầu đón nhận những cơ hội phát tài, đồng thời có nhiều niềm vui bất ngờ.

 

Tuổi Tuất

Thời điểm này là khoảng thời gian may mắn của người sinh năm Tuất. May mắn không có nghĩa là không có khó khăn. Để tận dụng cơ hội may mắn đến với mình, người tuổi Tuất sẽ khá vất vả để gom lại tài lộc cho mình, để cuối năm có thể tận hưởng thành quả mình tạo ra.

Một sự thật hiển nhiên được nhìn thấy ở những người tuổi Tuất là sự trung thành tận tụy. Người tuổi Tuất không bao giờ bỏ rơi bạn bè, đồng nghiệp hay bỏ bê công việc của họ.

Quý nhân ưu ái trợ vận Tài Lộc cho 3 con giáp vào 0h khuya Thứ 5 ngày 23/2: Vừa mở mắt đã có ngay tiền tỷ, làm việc gì cũng may mắn thuận lợi, tài chính sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên có một người bạn tuổi Tuất bởi sự công bằng, trung thực của họ. Họ sẽ giúp bạn tư vấn những lúc cần thiết. Tuổi Tuất cũng rất giỏi trong việc giúp đỡ người khác tìm và sửa chữa những thói quen xấu của họ. Một khi đã quyết định hành động điều gì đó, họ sẽ khó thay đổi ý kiến.

Để thời điểm này thuận lợi hơn trong công việc cũng như cuộc sống, người tuổi Tuất nên tập trung vào xử lý công việc và vấn đề của mình. Tránh vì lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người khác mà gặp rắc rối cho chính mình.

Tuổi Thìn

Tài vận của tuổi Thìn trong tháng vừa qua không mấy ổn định. Ngỡ đâu cá kiếm được một khoản kha khá nhưng sau cùng lại thất bại trở về con số ban đầu. Dù rất thất vọng như trời sinh tuổi Thìn vốn kiên cường và mạnh mẽ, họ luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận những điều ngoài tầm kiểm soát.

Quý nhân ưu ái trợ vận Tài Lộc cho 3 con giáp vào 0h khuya Thứ 5 ngày 23/2: Vừa mở mắt đã có ngay tiền tỷ, làm việc gì cũng may mắn thuận lợi, tài chính sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm này, tuổi Thìn bất ngờ được sao may mắn chiếu sáng, mọi kế hoạch dự định dang dở và những khoản tiền tưởng chừng như biến mất sẽ bất ngờ quay về lại vị trí ban đầu. Vì vậy, những ai tuổi Thìn hãy tận dụng cơ hội cuối tuyệt vời trong năm nay làm một bước tiến đột phá, giúp bạn có được cơ ngơi vững chắc vào đầu năm sau.

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con lợn vốn rất hiền lành, nhân hậu và luôn biết nghĩ cho người khác. Trong cuộc sống, những người tuổi này không quá tham vọng, họ chỉ hy vọng có được một cuộc sống bình yên, đủ đầy về mặt tinh thần, còn vật chất chỉ cần đủ là được. So với những con giáp khác, họ được trời ban nhiều phước lành, gặp chuyện rủi hóa lành, nếu khó khăn thì cũng vượt qua được nhờ có quý nhân chiếu cố.

Thời điểm này, người tuổi Hợi bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ nhận được sự hồi đáp xứng đáng. Bản mệnh tạo được mối quan hệ tốt với mọi người và có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân có thể đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, thoát khỏi tình trạng nhàm chán, lối mòn trước đó, đem lại khoản tiền lời rủng rỉnh.

Quý nhân ưu ái trợ vận Tài Lộc cho 3 con giáp vào 0h khuya Thứ 5 ngày 23/2: Vừa mở mắt đã có ngay tiền tỷ, làm việc gì cũng may mắn thuận lợi, tài chính sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Bạn sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn khi bắt đầu, nhưng dần dần, khi đã quen tay, bạn có thể thành công việc một cách xuất sắc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

3 con giáp sau hưởng trọn vận may vào 23h 30 phút ngày 21/2/2023: Từ nay ngồi mát ăn bát vàng phát tài phát lộc, hốt vàng hốt bạc, ăn nên làm ra, buôn may bán đắt

3 con giáp sau hưởng trọn vận may vào 23h 30 phút ngày 21/2/2023: Từ nay ngồi mát ăn bát vàng phát tài phát lộc, hốt vàng hốt bạc, ăn nên làm ra, buôn may bán đắt

Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài trong khung giờ này. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ suốt thời gian qua và cũng là nhờ may mắn, những con giáp này sẽ được hốt vàng hốt bạc, tiền tài đầy két.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 23/2 tử vi tu vi ngay 23/2

TIN MỚI NHẤT

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 22 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà