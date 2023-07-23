QUÝ NHÂN tìm đến đúng hôm nay 23/7, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp THĂNG HOA, khẳng định vị thế, THỜI LỚN tới tay, ai ai cũng cúi đầu nể phục

Tâm linh - Tử vi 23/07/2023 01:23

Nhân cơ hội này, bản mệnh hãy nên thể hiện năng lực, điểm mạnh của mình để có thể nâng cao hiệu quả công việc hơn nữa. 

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ Nhật ngày 23/7/2023 hôm nay, tuổi Sửu rất dễ phát tài, nhất là với những ai đang làm nghề tự do và đã cố gắng suốt thời gian dài. Con giáp này sẽ được hưởng thành quả lao động xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

QUÝ NHÂN tìm đến đúng hôm nay 23/7, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp THĂNG HOA, khẳng định vị thế, THỜI LỚN tới tay, ai ai cũng cúi đầu nể phục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bản tính hài hước và rộng rãi chính là nguyên nhân khiến tuổi Sửu được nhiều người yêu mến. Con giáp này dễ gây được ấn tượng tốt ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Hôm nay cũng là ngày thích hợp để mở rộng các mối quan hệ.

Về mặt tình cảm, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Đừng quá bận rộn với công việc mà lờ đi cảm xúc và suy nghĩ của đối phương, cũng như không quan tâm đến các công việc nhà.

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh nhờ vốn hiểu biết phong phú. Cục diện Tam Hợp như hỗ trợ, thúc đẩy để bạn tìm được cơ hội khẳng định vị thế của mình. 

QUÝ NHÂN tìm đến đúng hôm nay 23/7, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp THĂNG HOA, khẳng định vị thế, THỜI LỚN tới tay, ai ai cũng cúi đầu nể phục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, con giáp này cũng không nên quá hiếu thắng trong mọi vấn đề. Trước khi bắt tay vào giải quyết việc gì, bạn nên suy tính trước sau kĩ càng, cũng như đánh giá đúng năng lực bản thân và tình hình thực tế trước mắt.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt đẹp và ổn định. Trải qua trò chuyện, trao đổi thường xuyên, bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 23/7 diễn ra rộng mở và xán lạn. Người tuổi này làm việc cũng “xuôi chèo mát mái” do có sự nâng đỡ của Quý Nhân. Nhân cơ hội này, bản mệnh hãy nên thể hiện năng lực, điểm mạnh của mình để có thể nâng cao hiệu quả công việc hơn nữa. 

QUÝ NHÂN tìm đến đúng hôm nay 23/7, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp THĂNG HOA, khẳng định vị thế, THỜI LỚN tới tay, ai ai cũng cúi đầu nể phục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Vận trình tài lộc khả quan. Con giáp này có tầm nhìn xa trông rộng nên đã nắm bắt được cơ hội kiếm tiền một cách nhanh chóng trong khi nhiều người còn không kịp nhìn ra điều đó. 

Vận trình tình cảm lúc thăng, khi trầm. Các cặp đôi đang yêu nhau liên tục xảy ra xung đột, cãi vã do không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. 

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Trời ban LỘC LỚN đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7), 3 con giáp 'chuột sa hũ nếp', một bước lên hương, sự nghiệp chạm ĐỈNH, giàu to bất chấp

Trời ban LỘC LỚN đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/7), 3 con giáp 'chuột sa hũ nếp', một bước lên hương, sự nghiệp chạm ĐỈNH, giàu to bất chấp

Tiền bạc không còn là nỗi lo bởi con giáp này đang có thu nhập rất đều đặn và các khoản tích góp ngày càng tăng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hôm nay tử vi ngày 23/7/2023 Tử vi hàng ngày

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'