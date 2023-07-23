QUÝ NHÂN tìm đến đúng hôm nay 23/7, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp THĂNG HOA, khẳng định vị thế, THỜI LỚN tới tay, ai ai cũng cúi đầu nể phục

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ Nhật ngày 23/7/2023 hôm nay, tuổi Sửu rất dễ phát tài, nhất là với những ai đang làm nghề tự do và đã cố gắng suốt thời gian dài. Con giáp này sẽ được hưởng thành quả lao động xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

Về mặt tình cảm, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Đừng quá bận rộn với công việc mà lờ đi cảm xúc và suy nghĩ của đối phương, cũng như không quan tâm đến các công việc nhà.

Bản tính hài hước và rộng rãi chính là nguyên nhân khiến tuổi Sửu được nhiều người yêu mến. Con giáp này dễ gây được ấn tượng tốt ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Hôm nay cũng là ngày thích hợp để mở rộng các mối quan hệ.

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh nhờ vốn hiểu biết phong phú. Cục diện Tam Hợp như hỗ trợ, thúc đẩy để bạn tìm được cơ hội khẳng định vị thế của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, con giáp này cũng không nên quá hiếu thắng trong mọi vấn đề. Trước khi bắt tay vào giải quyết việc gì, bạn nên suy tính trước sau kĩ càng, cũng như đánh giá đúng năng lực bản thân và tình hình thực tế trước mắt.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt đẹp và ổn định. Trải qua trò chuyện, trao đổi thường xuyên, bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 23/7 diễn ra rộng mở và xán lạn. Người tuổi này làm việc cũng “xuôi chèo mát mái” do có sự nâng đỡ của Quý Nhân. Nhân cơ hội này, bản mệnh hãy nên thể hiện năng lực, điểm mạnh của mình để có thể nâng cao hiệu quả công việc hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc khả quan. Con giáp này có tầm nhìn xa trông rộng nên đã nắm bắt được cơ hội kiếm tiền một cách nhanh chóng trong khi nhiều người còn không kịp nhìn ra điều đó.

Vận trình tình cảm lúc thăng, khi trầm. Các cặp đôi đang yêu nhau liên tục xảy ra xung đột, cãi vã do không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.