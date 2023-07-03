Quý nhân thổi lộc tới nhà 3 con giáp vào đúng 10h ngày 3/7, ngồi rung đùi tiền tài tự tìm đến, có của ăn của để trong nhà

Tâm linh - Tử vi 03/07/2023 02:25

Tử vi con giáp dự đoán, vào đúng 10h ngày 3/7 này 3 con giáp dưới đây có hậu vận sung túc, vượng tài vượng lộc, phú quý lâm môn.

Tuổi Hợi

Hầu như những người tuổi Hợi sinh ra đã vốn có số được ăn sung mặc sướng hơn các con giáp khác. Vào đúng 10h ngày 3/7, cũng là lúc người tuổi Hợi phải đi lại và gặp áp lực khá nhiều. Nhưng cũng chính thời điểm này lại tạo ra những cơ hội vàng để bạn có thể đạt được nhiều thành công nhất trong cuộc đời mình. Bản chất vốn thông minh nên chỉ cần biết đưa ra kế hoạch và đầu tư đúng hướng thì chuyện tiền bạc với bạn trong tương lai sẽ không còn là vấn đề nữa.

Đặc biệt, trong tình yêu cũng có nhiều điều mới theo hướng tích cực, gia đình có thể có tin vui liên tục. Với những người đã kết hôn rồi thì vợ chồng hòa thuận, làm đâu thắng đó nên cả năm vui vẻ rộn rã tiếng cười.

Quý nhân thổi lộc tới nhà 3 con giáp vào đúng 10h ngày 3/7, ngồi rung đùi tiền tài tự tìm đến, có của ăn của để trong nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vào đúng 10h ngày 3/7, có thể nói tuổi Thìn được khoản đãi rất nồng hậu, có thể "nằm duỗi mà ăn". Hầu như làm gì, tuổi Thìn cũng sẽ gặt hái được nhiều thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ.

Chính vì thế, tuổi Thìn nên biết nắm bắt vận may này, làm những thứ mà họ giỏi và yêu thích thì sẽ không sợ thiếu tiền tiêu. Bất kể là việc gì, cho dù là một ý tưởng kinh doanh nhỏ, cũng đừng nên bỏ qua, vì nó có thể mang lại lợi nhuận đến không ngờ cho tuổi Thìn.

Tử vi học có nói, trong thời điểm này với đường tài vận còn khá im ắng, tuổi Thìn có thể bứt phá mạnh mẽ, làm giàu, đổi vận trong thời điểm này. Mạnh mẽ và độc lập, tuổi Thìn rất hợp với những công việc mang tính cá nhân. Tuy nhiên, nếu làm việc theo nhóm thì họ cần chú ý hơn đến việc xây dựng các mối quan hệ xã hội để gặt hái nhiều thành công hơn.

Quý nhân thổi lộc tới nhà 3 con giáp vào đúng 10h ngày 3/7, ngồi rung đùi tiền tài tự tìm đến, có của ăn của để trong nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng, cần mẫn và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Nhiều người cho rằng tuổi Sửu mang số khổ, vì họ không biết hưởng thụ, chỉ biết làm việc suốt ngày suốt đêm. Nhưng trên thực tế, tuổi Sửu được xem là một trong những con giáp khổ trước sướng sau. Người tuổi Sửu sống thực tế, biết nhìn giá trị hiện thực của cuộc sống, họ không mơ mộng hão huyền mà luôn biết rằng nếu không làm việc thì chắc chắn chẳng thể mơ đến cuộc sống giàu có sung túc. Tính cách của tuổi Sửu sẽ quyết định được cuộc đời của họ sau này có giàu có hay không.

Vào đúng 10h ngày 3/7, tuổi Sửu sẽ được trời ban nhiều phước lành, vào thời điểm này họ sẽ được thần tài chiếu cố hết mực, những dự định dang dở sẽ được vận hành một cách trơn tru. Ngoài ra, trong thời điểm này, tuổi Sửu sẽ có quý nhân phù trợ, tạo điều kiện làm giàu. Chỉ cần tuổi Sửu tự tin nắm bắt cơ hội tốt thì có khả năng sẽ đổi đời. Nhìn chung thời điểm này sẽ là thời kỳ hoàng kim của tuổi Sửu, cầu được ước thấy, những tháng về sau sướng khổ thế nào đều nằm trong lòng bàn tay.

Quý nhân thổi lộc tới nhà 3 con giáp vào đúng 10h ngày 3/7, ngồi rung đùi tiền tài tự tìm đến, có của ăn của để trong nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mới, thứ Hai 03/07/2023: 3 con giáp sau có hạn tam tai, cẩn thận thị phi vây quanh, đề phòng tai ương

Tử vi ngày mới, thứ Hai 03/07/2023: 3 con giáp sau có hạn tam tai, cẩn thận thị phi vây quanh, đề phòng tai ương

Theo tử vi tháng 7/2023, những tuổi này cần đề phòng tai ương, vận xui không ngờ ập đến.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 3/7 tử vi tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 1 giờ 12 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 2 giờ 12 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ