Quý nhân soi đường cho 3 con giáp trong 3 ngày (từ 28/7 đến 30/7): Công việc khởi sắc, tiền bạc đủ đầy, tài khí dâng cao, một bước thành danh

Tâm linh - Tử vi 27/07/2023 10:25

Tử vi con giáp dự đoán, trong 3 ngày (từ 28/7 đến 30/7), 3 con giáp dưới đây công danh phơi phới, sự nghiệp thăng tiến vù vù, tiền ùa đến đầy nhà.

Tuổi Mùi 

Dưới sự hậu thuẫn của Tam Hợp cục, công việc của tuổi Mùi đang trên đà thuận lợi, bạn cũng tìm thêm được cảm hứng để làm việc và sáng tạo. Nhìn chung mọi thứ sẽ dần đi vào đúng quỹ đạo của nó, vậy nên bạn cũng không cần lo lắng quá. Trong 3 ngày (từ 28/7 đến 30/7), bạn có thể sẽ được trao cho cơ hội để thăng tiến, với sự linh hoạt và đa tài vốn có nên được đánh giá rất cao. Bạn cần cố gắng nhiều hơn để thể hiện năng lực của bản thân, xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra.

Thực Thần cũng báo hiệu Mùi còn đón nhận tin vui về tài lộc. Bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư vào lĩnh vực mới, thời gian đã chứng minh những gì bạn dự đoán là hoàn hoàn chính xác, nhờ vậy tiền bạc thu về không phải là ít.

Quý nhân soi đường cho 3 con giáp trong 3 ngày (từ 28/7 đến 30/7): Công việc khởi sắc, tiền bạc đủ đầy, tài khí dâng cao, một bước thành danh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính cách cứng rắn, chu đáo trong công việc, làm việc gì cũng kiên nhẫn, nhờ vậy hiệu quả công việc không ngừng nâng cao. Bước sang 3 ngày (từ 28/7 đến 30/7), người tuổi Tỵ sẽ tạm biệt những khó khăn trước đây, gặp nhiều may mắn, dù

làm việc gì cũng suôn sẻ. Những ngày tới sẽ là khoảng thời gian người tuổi Tỵ bước sang trang mới đầy hứa hẹn. Sự tài năng, làm việc có trách nhiệm và suy nghĩ chín chắn của họ có thể được cấp trên ghi nhận và đánh giá tốt. Hãy chú ý nắm bắt cơ hội để tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp. Sự thuận lợi trong công việc sẽ thúc đẩy tài lộc gia tăng.

Quý nhân soi đường cho 3 con giáp trong 3 ngày (từ 28/7 đến 30/7): Công việc khởi sắc, tiền bạc đủ đầy, tài khí dâng cao, một bước thành danh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người hiền lành, chăm chỉ và luôn có tính kiên nhẫn. Trong bất cứ công việc gì, họ đều làm với tất cả tâm huyết và được ghi nhận xứng đáng. Tử vi học dự báo, trong 3 ngày (từ 28/7 đến 30/7), tuổi Dậu sẽ vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ. Kéo theo đó thu nhập sẽ tăng lên chóng mặt. Tuổi Dậu được Thần Tài phù hộ, phú nhân theo gót nên làm gì đi nữa thì họ cũng thành công hơn người.

Theo đó tài lộc của người cầm tinh con Gà sẽ được cải thiện đáng kể. Không chỉ phát triển nhanh chóng về sự nghiệp, mà họ còn sống hạnh phúc viên mãn. Người tuổi Dậu được cho là sẽ có Bồ Tát phù hộ nên chắc chắn sẽ hanh thông, tai qua nạn khỏi, thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn bất ngờ.

Quý nhân soi đường cho 3 con giáp trong 3 ngày (từ 28/7 đến 30/7): Công việc khởi sắc, tiền bạc đủ đầy, tài khí dâng cao, một bước thành danh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 27/7/2023, trúng đậm lộc trời, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 27/7/2023, trúng đậm lộc trời, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia

3 con giáp trúng đậm lộc trời, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia vào đúng ngày 27/7.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 46 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 31 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'