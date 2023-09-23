Quý Nhân soi đường, 3 con giáp chấm dứt những chuỗi ngày nghèo khó vào đúng 19 giờ ngày 23/9: Đại hỷ lâm môn, của cải tăng như phi mã, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 23/09/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đắc tài đắc lộc, vượng nghiệp vượng tài vào đúng 19 giờ ngày 23/9.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có tính cách hướng nội, thường kìm nén cảm xúc ở trong lòng chứ không quen bộc lộ ra ngoài. Đây là một trong những phẩm chất đáng quý của con người này. Nhưng cũng chính vì phẩm chất này mà người tuổi Tý phải chịu đựng nhiều áp lực. Dần dần, Tý trở nên mạnh mẽ, điềm tĩnh, có khả năng điều khiển, thuyết phục người khác.

Nói cách khác thì không ngoa khi cho rằng họ là những nhà lãnh đạo tài ba. Tý có thực lực, có sự điềm tĩnh và quyết đoán. Đây cũng chính là bí quyết giúp con giáp này thành công vào đúng 19 giờ ngày 23/9. Một khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm và bài học thì họ sẽ thăng hoa trong sự nghiệp, có khả năng lãnh đạo đội, nhóm của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quý Nhân soi đường, 3 con giáp chấm dứt những chuỗi ngày nghèo khó vào đúng 19 giờ ngày 23/9: Đại hỷ lâm môn, của cải tăng như phi mã, giàu sang ngút trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Dậu tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có bản lĩnh hơn người, biết tận dụng mọi cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới, nói đúng hơn là họ biết cách để tìm kiếm cơ hội thăng hoa trong công việc và kiếm được nhiều tiền.

Vào đúng 19 giờ ngày 23/9, người tuổi Dậu có sự nghiệp thăng tiến, tình duyệt ngọt ngào, nhân duyên hài hòa, của cải bất ngờ đến tay. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ nhận được cơ hội thăng quan tiến chức hoặc một công việc, vị trí mới phù hợp hơn với khả năng. Không những thế, con giáp này cũng nhận được không ít tin vui trong chuyện tình cảm.

Quý Nhân soi đường, 3 con giáp chấm dứt những chuỗi ngày nghèo khó vào đúng 19 giờ ngày 23/9: Đại hỷ lâm môn, của cải tăng như phi mã, giàu sang ngút trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vào đúng 19 giờ ngày 23/9, Thái Âm cát tinh độ mệnh sẽ giúp nhân duyên của bạn rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều. Tuổi Thân tích cực xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho công việc và cả đời sống cá nhân của mình. 

Công việc khá thuận lợi, chăm chỉ và nỗ lực thì ắt sẽ đầu xuôi đuôi lọt, thậm chí còn có cơ hội thăng chức tăng lương. Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh khởi nghiệp, tỉ lệ thành công cao. Nếu đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, càng để lâu càng khó triển khai.

Tài chính ở mức bình ổn, có đồng ra đồng vào nhưng nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, làm chủ đều gặt hái được thành quả nhất định. Song bạn cũng cần có kế hoạch quản lý tiền chặt chẽ, đừng hớ hênh khiến kẻ xấu nhòm ngó.

Quý Nhân soi đường, 3 con giáp chấm dứt những chuỗi ngày nghèo khó vào đúng 19 giờ ngày 23/9: Đại hỷ lâm môn, của cải tăng như phi mã, giàu sang ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Phật Bà dẫn lối 3 con giáp đến kho vàng trong 7 ngày tới: Đi đến đâu hốt tiền đến đó, vượng tình duyên, vượng sự nghiệp, phúc trạch an khang

Phật Bà dẫn lối 3 con giáp đến kho vàng trong 7 ngày tới: Đi đến đâu hốt tiền đến đó, vượng tình duyên, vượng sự nghiệp, phúc trạch an khang

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền bạc đủ đầy, số mệnh ắt gặt hái được hạnh phúc trong 7 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 23/9 tu vi ngay 24/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 19 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 49 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 49 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi