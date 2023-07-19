Quý nhân giúp sức: 3 con giáp công việc tiến triển suôn sẻ, mưu sự dễ thành, tài lộc khởi sắc, thu nhập dồi dào, tình duyên vượng sắc, cuộc sống viên mãn bất ngờ từ tháng 8/2023

Tâm linh - Tử vi 19/07/2023 21:07

Công việc và sự nghiệp hanh thông, mưu sự dễ thành, không phải hao tâm khổ tứ quá nhiều mà vẫn đạt được hiệu quả như mong đợi.

Tuổi Tuất

Con giáp này nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định, đồng thời cần xem xét tình huống và lên kế hoạch thực hiện trước khi bắt tay vào một dự án nào đó. Bạn có thể đang suy nghĩ cảm tính, bỏ qua những rủi ro có thể gặp phải vì quá tự tin vào nhận định của bản thân. Có thể với những gì đạt được trong thời gian trước đó đã khiến bản mệnh dễ ngủ quên trên chiến thắng, tự cao tự đại với những thành tích mình đạt được mà quên mất rằng thành công đó mới chỉ là bước đầu. Con giáp này sẽ có được một bài học đắt giá vì sự kiêu ngạo và chủ quan của mình. 

Trong phương diện tình cảm, tuổi Tuất cảm thấy thất vọng và chán nản khi tình cảm cho đi chẳng hề được nhận lại. Con giáp này dường như đã, dốc lòng làm mọi điều cho đối phương nhưng tình duyên chẳng thể cưỡng cầu, đối phương vẫn chỉ dửng dưng và lạnh lùng.

Quý nhân giúp sức: 3 con giáp công việc tiến triển suôn sẻ, mưu sự dễ thành, tài lộc khởi sắc, thu nhập dồi dào, tình duyên vượng sắc, cuộc sống viên mãn bất ngờ từ tháng 8/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những dự định của tuổi Hợi sẽ sớm trở thành hiện thực. Công việc khó khăn đã luôn có người sẵn sàng trợ giúp, tuy đối phương không thể làm thay hoàn toàn nhưng vẫn mang tới cho bản mệnh nguồn động viên lớn lao. Ngoài ra, nếu con giáp này có ý định mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư vào lĩnh vực mới hoặc triển khai dự án, đổi việc thì cũng rất thuận lợi, có thể tiến hành ngay. Mọi việc đang suôn sẻ như vậy đừng bỏ lỡ thời cơ hiếm như này.

Nhân duyên không tệ nhưng chưa thực sự tốt lắm. Con giáp này đang có những mối quan hệ ổn nhưng để tiến xa hơn thì chưa nói trước được gì. Bản mệnh vẫn cần mạnh dạn và quan tâm nhiều tới phương diện này mới mong có kết quả như ý.

Quý nhân giúp sức: 3 con giáp công việc tiến triển suôn sẻ, mưu sự dễ thành, tài lộc khởi sắc, thu nhập dồi dào, tình duyên vượng sắc, cuộc sống viên mãn bất ngờ từ tháng 8/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý may mắn trong sự nghiệp. bạn có thể nhận được sự công nhận và giúp đỡ từ đồng nghiệp, cấp trên, mở rộng con đường thành công. Đồng thời, có nhiều người ủng hộ để thử nghiệm con đường mới. Hãy dũng cảm tham gia thử thách này để tích lũy kinh nghiệm.

Tuy nhiên, trong tình cảm, tuổi Tý cần độc lập và không phụ thuộc quá nhiều vào nửa kia. Hãy xây dựng cuộc sống riêng với niềm vui và độc lập.

Quý nhân giúp sức: 3 con giáp công việc tiến triển suôn sẻ, mưu sự dễ thành, tài lộc khởi sắc, thu nhập dồi dào, tình duyên vượng sắc, cuộc sống viên mãn bất ngờ từ tháng 8/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 35 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 2 giờ 35 phút trước
Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngoại tình 3 giờ 5 phút trước
Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt