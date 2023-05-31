QÚY NHÂN CHÚC PHÚC: 3 con giáp giàu có vô kể, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, phát tài phát lộc đổi đời ngoạn mục, tiền chảy ào ào về túi SAU ngày lễ Phật Đản 15/4 âm lịch

Tuổi Mùi làm việc gì cũng cô độc, lủi thủi. Con giáp này vô tư, nghĩ sao nói vậy nên dễ làm phật lòng đồng nghiệp, khách hàng. Công việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng kết quả chưa thực sự khiến bản mệnh hài lòng. Vận tiền bạc không có biến động. Thu nhập đến từ công việc chính chứ không phải việc phụ bên ngoài nên chớ ôm đồm quá nhiều việc khi mà việc chính còn chưa xong.

Tình cảm lại có nhiều trục trặc. Vợ chồng sống với nhau lâu có chuyện gì thì giải quyết từ từ, không ai nhường ai thì chỉ có nước đi đến đổ vỡ. Anh em trong nhà cũng vậy, càng đoàn kết thì gia đình càng nhiều lộc và ngược lại, bản mệnh hãy lưu tâm.

Tam Hợp cục trợ vận giúp Dậu đạt được thành công lớn trong công việc, học hành. Khách quan mà nói, sức người có hạn nên bạn cũng không cần cố gắng quá sức, cứ làm tốt việc của mình là tuyệt vời lắm rồi. Nay có lợi cho những bạn phải gặp khách hàng, ký hợp đồng, buôn bán ở đất khách quê người. Nhờ Thực Thần soi sáng nên tiền tài của đương số có nhiều triển vọng. Đối với người làm kinh doanh lại dễ dàng hơn trong việc tìm được cơ hội kiếm tiền cho mình. Lộc lá đến nhiều với những bạn tính tình vui vẻ, xởi lởi, nhiều người còn được cho lộc ăn hoặc có tiền bất ngờ.

Tình cảm xuất hiện sự may mắn khi con giáp này đang dần làm chủ được cảm xúc của mình. Bạn là người sống biết điều nên ai giúp bạn trong lúc khó khăn bạn cực kỳ biết ơn. Dù có khuôn mặt lạnh lùng nhưng Dậu có tấm lòng rất rộng lượng, hay giúp đỡ những kẻ yếu thế.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất làm ăn phải hết sức cẩn thận, không nên khai trương, thuê mặt bằng hay giao việc cho người khác làm kẻo hỏng hết việc. Bản mệnh cũng cần bình tĩnh xử lý những tình huống phát sinh nằm ngoài dự tính. Vận tài lộc của tuổi Tuất yên ổn. Dù vậy con giáp này cũng nên kiểm soát chi tiêu để không bị nhẵn túi. Nay cũng không nên cho người khác mượn tiền hay đi rút tiền ở ngân hàng vì không có lãi.

Người hay ăn nói quá thẳng thắn sẽ dễ làm mất lòng người khác rồi rước họa vào thân, cô độc. Bạn bè chơi với nhau có người không thật lòng, có kẻ vô tâm, sống không thật, muốn chia rẽ tình cảm hội bạn bè chơi với nhau lâu năm.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm