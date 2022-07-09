Quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, sự nghiệp hanh thông, vận trình may mắn, phất lên phát tài vào cuối tuần (10/7)

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 00:01

Những con giáp dưới đây nhờ sống hiền hòa, lương thiện nên tài lộc của họ vô cùng dồi dào, hưởng hết may mắn trong thiên hạ.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là con giáp có nhân duyên tốt, biết cư xử khéo léo nên cuộc sống gặp nhiều may mắn, không thiếu quý nhân phù trợ. Ngọ là người giàu sáng tạo và luôn nỗ  lực không ngừng. Dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng vượt qua và giúp đỡ người khác bước qua trở ngại.

Tài vận vượng phát, có thể nói người tuổi Ngọ chẳng cần quá lo lắng đến các vấn đề chi tiêu tài chính trong khoảng thời gian này. Ngoài ra, cuối tuần này là thời điểm Ngọ bước vào cục diện Tam Hợp, nhờ đó, tuổi Ngọ làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp và tài vận đều tăng lên mạnh mẽ.

Quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, sự nghiệp hanh thông, vận trình may mắn, phất lên phát tài vào cuối tuần (10/7) - Ảnh 1
Tài vận vượng phát, có thể nói người tuổi Ngọ chẳng cần quá lo lắng đến các vấn đề chi tiêu tài chính trong khoảng thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người cầm tinh con Mèo rất thích hành việc trượng nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu hơn mình, là một trong những con giáp gặp được nhiều vận may. Đặc biệt là trong thời điểm này, chiếc ví của Mão sẽ từ từ phồng lên, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, tài lộc bùng nổ rực rỡ.

Tuổi Mão trong công việc cũng sẽ luôn tìm kiếm được các cơ hội kinh doanh, mang lại nguồn thu nhập lớn. Người làm công ăn lương cũng có sự phát triển tốt trong công việc, sự nghiệp cũng từ đó ngày càng phát triển.

Quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, sự nghiệp hanh thông, vận trình may mắn, phất lên phát tài vào cuối tuần (10/7) - Ảnh 2
Trong thời điểm này, chiếc ví của Mão sẽ từ từ phồng lên, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, tài lộc bùng nổ rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

May mắn hơn những con giáp khác, người cầm tinh con Trâu sắp có ngày cuối tuần khá tốt lành, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, phúc lộc tràn trề, Sửu sẽ đón nhận nhiều tin vui, tài lộc rủng rỉnh, công việc thuận buồm xuôi gió.

Người tuổi Sửu không khó để đem tài lộc về nhà, bởi họ được Thần Tài trợ lực, là một trong số ba con giáp tài lộc hanh thông trong cuối tuần này (10/7).

Quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, sự nghiệp hanh thông, vận trình may mắn, phất lên phát tài vào cuối tuần (10/7) - Ảnh 3
May mắn hơn những con giáp khác, người cầm tinh con Trâu sắp có ngày cuối tuần khá tốt lành, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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