Quý nhân bảo hộ ba con giáp vào 5 ngày (17, 18, 19, 20 và 21/6): Đây là thời điểm may mắn, cuộc sống thăng hoa, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 16/06/2023 15:15

Bước sang thời điểm này, cuộc sống của những con giáp sau sẽ bước lên một tầm cao mới. Tình tiền thăng hoa viên mãn, nếu biết tận dụng thời cơ thì mọi thứ vẻ vang từ đây.

 

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu hầu hết là những con người kiệm lời, không phải vì họ không biết nói gì, mà với họ, việc chứng minh bằng hành động còn quan trọng hơn nhiều so với bằng lời nói. Là những con người khiêm tốn, tuổi Sửu không thích khua môi múa mép, mà âm thầm nỗ lực hết mình, đến khi họ đạt được thành quả, nhiều người đã phải giật mình kinh ngạc vì đã đánh giá họ quá thấp.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong thời điểm này, tuổi Sửu là một trong số những con giáp có vận số đỏ nhất, gặp may mắn trong nhiều chuyện, đặc biệt là con đường công danh sự nghiệp.

Từ nay, mọi chuyện trong cuộc sống của họ sẽ có những thay đổi đáng kinh ngạc. Tử vi học có nói, tuổi Sửu không cần đợi chờ lâu, chỉ bước qua thời điểm này là lúc họ gặp được vận may tới tấp, thậm chí đón đợi họ là một cơn mưa tài lộc. Hãy luôn nỗ lực và cố gắng hết mình đúng như tính cách thường thấy của tuổi Sửu, họ sẽ nhận về kết quả xứng đáng.

Quý nhân bảo hộ ba con giáp vào 5 ngày (17, 18, 19, 20 và 21/6): Đây là thời điểm may mắn, cuộc sống thăng hoa, tình tiền viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đa phần những người thuộc con giáp này đều có tính cách thành thực, trung hậu, trọng nghĩa khí. Trong công việc, người tuổi Hợi luôn cố gắng hết sức mình, có trách nhiệm trong nhiệm vụ của bản thân nên tìm mọi cách để hoàn thành chúng một cách tốt nhất. Họ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự bình tĩnh mà quả quyết, không muốn phiền hà cho người xung quanh.

Tuổi Hợi thường được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng nhờ tính cách tự do, thoải mái và phóng khoáng của mình. Họ cũng giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Do đó, bản mệnh dễ vượng quý nhân, hay nhận được sự giúp đỡ từ người khác, đặc biệt là trong lúc khó khăn, vất vả.

Quý nhân bảo hộ ba con giáp vào 5 ngày (17, 18, 19, 20 và 21/6): Đây là thời điểm may mắn, cuộc sống thăng hoa, tình tiền viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, họ cũng dễ đạt được lòng tín nhiệm và tán thưởng của cấp trên cũng như đồng nghiệp trong công việc. Dù gặp phải khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ nóng giận, làm ầm lên hay ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Chính điều này giúp bản mệnh dành nhiều thiện cảm hơn từ mọi người. Nhờ vậy, họ có thể vượt qua và đột phá gian truân trên con đường thành công dễ dàng hơn so với những ai không có quý nhân trợ giúp.

Với bản tính như vậy, đa số người tuổi Hợi dù có sinh ra trong gia đình nghèo khó, có khởi đầu thấp hơn so với người khác, nhưng vẫn có đủ bản lĩnh để làm nên sự nghiệp cá nhân đầy thành tựu.

Tuổi Mùi

Tình hình tài chính của con giáp tuổi Mùi đang được cải thiện. Nếu bạn có một thái độ tích cực, giữ vững kỷ luật và biết rõ mục tiêu của mình, bạn có thể tạo ra những cải thiện đáng kể về tài chính cá nhân của bạn để đạt được tự do tài chính.

Tình hình tài chính của bản mệnh được đảm bảo khi bạn quản lý được thu - chi của mình lúc này khá tốt. Để kiếm được nhiều tiền hơn bạn cần khai mở kiến thức và liều lĩnh hơn chút nữa.

Quý nhân bảo hộ ba con giáp vào 5 ngày (17, 18, 19, 20 và 21/6): Đây là thời điểm may mắn, cuộc sống thăng hoa, tình tiền viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi hiền lành, sống lương thiện và biết suy nghĩ cho người khác nên được mọi người xung quanh yêu mến, ai cũng dành cho họ nhiều tình cảm. Tuy nhiên, tính cách này của tuổi Mùi đôi khi lại khiến họ rơi vào hoàn cảnh khó xử khi bị nhiều người lợi dụng. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Mùi chẳng may khó khăn bao nhiêu thì sẽ được đền đáp xứng đáng bấy nhiêu.

Bước vào thời điểm này, những người tuổi Mùi không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, thời gian tới, muốn gì có đó. Nhờ có sự tự tin nhất định, tuổi Mùi làm gì cũng sẽ dễ dàng gặt hái được thành công rực rỡ, muốn nghèo cũng khó.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

3 con giáp cần mua thêm két đựng tiền: Đúng 2 ngày 17/6 và 18/6, Thần Tài nâng đỡ, có cơ hội đổi đời

3 con giáp cần mua thêm két đựng tiền: Đúng 2 ngày 17/6 và 18/6, Thần Tài nâng đỡ, có cơ hội đổi đời

Trong thời điểm này, những con giáp này có thể trở mình thành đại gia chỉ trong chớp mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 16/6 tu vi ngay 17/6 tu vi ngay 18/6

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn