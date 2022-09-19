Quý Mão 2023, con giáp nào một nấc lên thiên đường?

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 06:19

Cơ hội ập đến, cát vận bủa vây các con giáp dưới đây trong 2023.

Tuổi Tuất

Trải qua những thăng trầm sự nghiệp trong năm 2022 thì năm 2023 là thời điểm công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất có sự chuyển biến khá tốt và nhận được nhiều may mắn. Công việc có sự mở mang phát triển, liên kết được nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn.

Đối với những người đang có ý định khởi nghiệp vào năm Quý Mão mọi việc tiến triển tương đối tốt. Nếu có khó khăn thì cũng được bạn bè và người thân hỗ trợ, cho nên vấn đề được giải quyết, tài chính được hanh thông. Tử vi năm 2023, người tuổi Tuất được nhận lộc tiền bạc do người khác biếu tặng, tuy nhiên chỉ là khoản nhỏ không đáng kể. 

Bên cạnh đó, về phương diện tình cảm được biết người sinh năm Tuất nhận được nhiều tin vui may, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để người tuổi Tuất yên tâm phát triển sự nghiệp tiền đồ. Mặc dù, trong năm, đôi lúc có vấn đề trái ý xảy đến nhưng nhìn chung gia đình thuận hòa, có hỷ tín cưới hỏi, thêm người thêm của đưa tới. 

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão có 1 khoảng thời gian khá khó khăn, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.

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Mặc dù đã bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn nên thực sự đã có nhiều lúc con giáp này cảm thấy thất vọng, chán nản và muốn bỏ cuộc.

Tuy nhiên, bước sang năm Quý Mão 2023 người tuổi Mão đường tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Mèo sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tuổi Mùi

Ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng 12 con giáp may mắn về phương diện tài lộc chính là người tuổi Mùi. Tử vi năm 2023, nam nữ sinh năm này nhờ vào tài ăn nói, kỹ năng giao tiếp khéo léo, cho nên họ được giới thiệu các mối liên kết làm ăn, mở rộng tập khách hàng, tiền tài hanh thông và có lộc đưa tới.

Quý Mão 2023, con giáp nào một nấc lên thiên đường? - Ảnh 2
Bên cạnh đó, các dự định trong năm nay của người sinh năm Mùi đều có cơ hội được tiến hành và đạt được kết quả như đã tính toán. Nếu muốn kiếm thêm tiền bạc thì quý bạn cũng có thể đầu tư làm ăn vào các lĩnh vực như nhà đất, chứng khoán,... bởi việc đầu tư này sẽ giúp người tuổi Mùi thu được khoản kha khá, có lời có lãi. 

Như vậy, xem xét vận trình tài lộc năm 2023 của 12 con giáp thấy được rằng Thần Tài đã ban phát nhiều may mắn và cát lợi cho 5 con giáp bao gồm: tuổi Tuất, tuổi Tỵ, tuổi Thân, tuổi Ngọ và tuổi Mùi. Nhờ vậy mà, trong năm, họ có thể gặt hái được nhiều thành tựu, công việc làm ăn hanh thông, sinh tài sinh lộc. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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