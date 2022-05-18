Quý 3 năm 2022, 3 con giáp số đỏ đầu tư ở đâu thắng lớn ở đó, nhẹ nhàng mà hưởng lộc 'vượng tài vượng lộc, thắng lớn mọi mặt trận'

Quý 3 năm 2022 sẽ là thời cơ thuận lợi để 3 còn giáp này đầu tư kinh doanh thì thu về những khoản lợi nhuận bất ngờ.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có đầu óc thông minh, linh hoạt, khả năng học hỏi cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân nên gặt hái được nhiều thành công trên con đường phát triển kinh tế và sự nghiệp.

Quý 3 năm 2022, tuổi Ngọ như gấm thêm hoa, tiền bạc từ nhiều nguồn thu chảy về túi. Năm nay, công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt. Dù là làm ăn xa hay ngoại giao đều gặp được quý nhân phù trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Quý 3 năm 2022, cũng được coi là thời gian tốt đối với người tuổi Ngọ, có thể tham gia vào những lĩnh vực đầu tư bất động sản, cổ phiếu.

Quý 3 năm 2022, tuổi Ngọ như gấm thêm hoa, tiền bạc từ nhiều nguồn thu chảy về túi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nếu Quý 2 năm 2022 là thời điểm để tuổi Hợi ẩn mình chờ thời thì Quý 3 năm 2022 chính là cơ hội tốt cho người tuổi Hợi phát triển mở mang nhiều phương diện. Trong đó, phải kể đến đầu tư bất động sản.

Trong Quý 3 năm 2022, con giáp này có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên chuyện tình cảm, làm ăn kinh doanh đều diễn ra suôn sẻ, gặp nhiều tin vui. Nếu tuổi Hợi đủ tự tin thì sẽ có những nguồn thu nhập rất tốt nhờ tham gia đầu tư bất động sản.

Tuổi Tuất

Trong năm, tuổi Tuất có thể gặp quý nhân Tam Hợp lại được cát tinh chiếu mệnh nên vận thế ngày một tốt hơn. Điều này sẽ giúp người tuổi Tuất trở thành một trong những con giáp giàu có nhất Quý 3 năm 2022. Nếu muốn phát triển hơn nữa, tuổi Tuất cần chủ động tìm kiếm cơ hội, tham gia đầu tư bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu.

Tài lộc của tuổi Tuất năm nay khá tốt, đặc biệt là những ai sinh vào tháng 4, 5 và 6 âm lịch thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh bất động sản cũng thành công rực rõ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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