QUÉT SẠCH LỘC TRỜI: 3 con giáp đón nhận cuộc sống thăng hoa, mong gì có đó, tình duyên đỏ thắm, tiền bạc bao la, hạnh phúc mỹ mãn cuối tháng 6/2023

Trong công việc, tuổi Thìn cần cẩn thận với cấp dưới, đối thủ làm ăn ngay gần kẻo bị hại. Thương trường như chiến trường nên ai cũng muốn hơn người, bản mệnh nên cẩn thận kẻo bị cướp khách, cướp mối làm ăn. Vận tài lộc ổn định. Trong nhà có bàn thờ thổ địa, thần Tài thì nên chăm sóc cẩn thận để được cho lộc, không nên xem thường vấn đề tâm linh nếu muốn ăn nên làm ra.

Về mặt tình cảm, trong nhà mọi chuyện xào xáo, vợ chồng lục đục, to tiếng, nếu không giữ được bình tĩnh thì rất có thể sẽ khiến tình trạng trầm trọng hơn. Trong mọi tình huống, tuổi Thìn cần phải giữ bình tĩnh cho mình, nóng giận mất khôn.

Con giáp này có Thiên Ấn hỗ trợ trong công việc nên phong thái cũng tự tin, đường hoàng hơn hẳn. Bạn được làm những việc nhẹ nhàng hơn, những ý kiến bạn đưa ra được cấp trên xét duyêt. Một số người làm quản lý thì được cấp dưới quan tâm và khen ngợi vì cách làm việc vô cùng công tư phân minh. Tài vận của bản mệnh không tốt vì lâm Tương Hại. Đề phòng có tiểu nhân rình rập, mượn tiền không trả, đó có thể là người quen của bạn. Nay không nên để người khác trông nhà hộ mình kẻo bị mất đồ lại khó xử, những ai đi xa không nên đem theo nhiều tiền mặt.

Hỏa Thổ tương sinh kích thích cho tình cảm của con giáp này với nửa kia nồng thắm hơn nữa. Hãy yêu lấy bản thân mình và tự hào về mọi thứ bạn làm, thời gian tới sẽ có một quý nhân lớn tuổi đến giúp bạn giải quyết khúc mắc ở thời điểm hiện tại. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi làm việc gì cũng cô độc, lủi thủi. Con giáp này vô tư, nghĩ sao nói vậy nên dễ làm phật lòng đồng nghiệp, khách hàng. Công việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng kết quả chưa thực sự khiến bản mệnh hài lòng. Vận tiền bạc không có biến động. Thu nhập đến từ công việc chính chứ không phải việc phụ bên ngoài nên chớ ôm đồm quá nhiều việc khi mà việc chính còn chưa xong.

Tình cảm lại có nhiều trục trặc. Vợ chồng sống với nhau lâu có chuyện gì thì giải quyết từ từ, không ai nhường ai thì chỉ có nước đi đến đổ vỡ. Anh em trong nhà cũng vậy, càng đoàn kết thì gia đình càng nhiều lộc và ngược lại, bản mệnh hãy lưu tâm.

Ảnh minh họa: Internet4

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm