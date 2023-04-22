Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ định: 10 ngày tới 3 con giáp GIÀU SANG NGÚT TRỜI, tiền bạc rủng rỉnh, TÀI LỘC PHẤT MẠNH nhất trong 12 con giáp

Tâm linh - Tử vi 22/04/2023 01:26

Đây là 3 con giáp được Quan Thế Âm ưu ái nên làm 1 hưởng 10, hậu vận giàu sang, tiền bạc đầy nhà trong 12 con giáp

Tuổi Thân

Tuổi Thân sẽ gặp nhiều bất ngờ trong hôm nay. Bạn có thể được thuyên chuyển công việc, tuy nhiên với tính cách nhanh nhẹn của mình thì bạn sẽ hòa đồng được sớm thôi.

Đời sống tình cảm của bạn rất vui vẻ, không phát sinh điều rắc rối nào. Bạn cảm thấy rất thoải mái và thư giãn khi ở bên nửa kia của mình.

Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ định: 10 ngày tới 3 con giáp GIÀU SANG NGÚT TRỜI, tiền bạc rủng rỉnh, TÀI LỘC PHẤT MẠNH nhất trong 12 con giáp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 10 ngày tới diễn ra tương đối khó khăn, vất vả. Công việc của người tuổi này gặp nhiều rủi ro, tai họa do tác động của Thương quan. Để tránh ảnh hưởng đến vận may sẵn có, bản mệnh tốt nhất không nên đưa ra những quyết định quan trọng ngay lúc này. 

Mùi Tý tương hại nên chuyện vợ chồng không còn ngọt ngào, lãng mạn như trước đây. Tình yêu sẽ được duy trì tốt nếu có sự đồng điệu trong cảm xúc.

Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ định: 10 ngày tới 3 con giáp GIÀU SANG NGÚT TRỜI, tiền bạc rủng rỉnh, TÀI LỘC PHẤT MẠNH nhất trong 12 con giáp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, có lợi cho những người tuổi Sửu có chức quyền, việc học hành chứ không có lợi cho người làm công việc tự do. Nay con giáp này hãy ưu tiên việc nghỉ ngơi, đừng quá căng thẳng hay suy nghĩ nhiều.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân khá kén chọn, không thích yêu đương, thích ở vậy cho khỏe thân hơn là có người kề cạnh. Người có gia đình thì gặp vô vàn mớ rối ren trong đầu chưa giải quyết được.

Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ định: 10 ngày tới 3 con giáp GIÀU SANG NGÚT TRỜI, tiền bạc rủng rỉnh, TÀI LỘC PHẤT MẠNH nhất trong 12 con giáp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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