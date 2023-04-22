Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ định: 10 ngày tới 3 con giáp GIÀU SANG NGÚT TRỜI, tiền bạc rủng rỉnh, TÀI LỘC PHẤT MẠNH nhất trong 12 con giáp

Đây là 3 con giáp được Quan Thế Âm ưu ái nên làm 1 hưởng 10, hậu vận giàu sang, tiền bạc đầy nhà trong 12 con giáp
- Top 3 con giáp giàu có bất ngờ trong 33 ngày tới, càng già càng giàu, tiền bạc rủng rỉnh nhờ kinh doanh, sống trường thọ trong giàu sang phú quý
- Tháng 4(AL): 2 con giáp giàu càng thêm giàu, gom hết vận của thiên hạ, ngày ngày thăng hoa, 1 con giáp đặc biệt cẩn thận, triều trắc trở, tai ương ập đến
Tuổi Thân
Tuổi Thân sẽ gặp nhiều bất ngờ trong hôm nay. Bạn có thể được thuyên chuyển công việc, tuy nhiên với tính cách nhanh nhẹn của mình thì bạn sẽ hòa đồng được sớm thôi.
Đời sống tình cảm của bạn rất vui vẻ, không phát sinh điều rắc rối nào. Bạn cảm thấy rất thoải mái và thư giãn khi ở bên nửa kia của mình.
Tuổi Mùi
Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 10 ngày tới diễn ra tương đối khó khăn, vất vả. Công việc của người tuổi này gặp nhiều rủi ro, tai họa do tác động của Thương quan. Để tránh ảnh hưởng đến vận may sẵn có, bản mệnh tốt nhất không nên đưa ra những quyết định quan trọng ngay lúc này.
Mùi Tý tương hại nên chuyện vợ chồng không còn ngọt ngào, lãng mạn như trước đây. Tình yêu sẽ được duy trì tốt nếu có sự đồng điệu trong cảm xúc.
Tuổi Sửu
Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, có lợi cho những người tuổi Sửu có chức quyền, việc học hành chứ không có lợi cho người làm công việc tự do. Nay con giáp này hãy ưu tiên việc nghỉ ngơi, đừng quá căng thẳng hay suy nghĩ nhiều.
Trên phương diện tình cảm, người độc thân khá kén chọn, không thích yêu đương, thích ở vậy cho khỏe thân hơn là có người kề cạnh. Người có gia đình thì gặp vô vàn mớ rối ren trong đầu chưa giải quyết được.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm