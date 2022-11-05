Quan Thái Âm ban lộc: 3 tuổi cá chép hòa rồng, tiền bạc ngự trên két, lộc lá trải khắp nhà từ sau rằm tháng 10 Âm

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 00:01

Tử vi từ sau rằm tháng 10 âm lịch có những con giáp dưới đây gặt hái được nhiều thành tựu, con đường tình duyên, công danh đều viên mãn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có động lực phi thường. Họ chủ động trong nhiều tình huống và đấu tranh rất hiệu quả. Thời gian này, con giáp tuổi Thìn cho thấy vận thế đáng ngưỡng mộ.

Nếu tuổi Sửu làm tốt sự nghiệp thì gia đình cũng sẽ ngày càng hạnh phúc, ấm êm. Có thể nói, người tuổi này phát triển về mọi mặt khiến cuộc sống cả họ ngày càng trở nên thú vị hơn, có nhiều dư địa để phát triển.

Sau rằm tháng 10 âm, con giáp tuổi Sửu thể hiện vận khí tích cực, mọi sự trở nên suôn sẻ hơn.

Những trái ngọt này không phải do may mắn mà là do thời cơ thích hợp, con giáp này lại quyết tâm hành động, dám nghĩ dám làm nên tỷ lệ thành công cũng cao. Sự nghiệp ngày càng tốt hơn, cuộc sống gia đình cũng viên mãn, hạnh phúc.

Quan Thái Âm ban lộc: 3 tuổi cá chép hòa rồng, tiền bạc ngự trên két, lộc lá trải khắp nhà từ sau rằm tháng 10 Âm - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Sau rằm tháng 10 âm cũng là thời gian khá may mắn đối với người tuổi Mão, trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư dả mà còn khẳng định được vị thế của mình, dù làm ở bất kì lĩnh vực nào.

Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng là rất cao. Hãy coi đây là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Bạn có thể sẽ phải hơi bận rộn một chút, song bỏ ra bao nhiêu công sức thì ắt nhận được bấy nhiêu thành quả.

Quan Thái Âm ban lộc: 3 tuổi cá chép hòa rồng, tiền bạc ngự trên két, lộc lá trải khắp nhà từ sau rằm tháng 10 Âm - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa phần đều tài năng, phóng khoáng, có ý chí vươn lên. Con giáp này khá thức thời, có tầm nhìn xa.

Vì vậy, người tuổi này không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân chứ không an phận, hài lòng với những gì mình đã có.

Sau rằm tháng 10 Âm lịch sang, người tuổi Thìn được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may. Được Thần Tài ban lộc nên con giáp này buôn bán phát tài. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến.

Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái hoặc được nhận thêm công việc, kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cũng mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào. Kiếm được nhiều tiền, họ lại biết tiết kiệm, quản lý tài sản nên tiền bạc tích cóp được sẽ đầy túi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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Tử vi trong 2 tháng cuối năm, những con giáp dưới đây sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, cuộc sống viên mãn.

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