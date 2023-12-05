Quán quân may mắn trúng độc đắc 3 ngày liên tiếp (8, 9 và 10/12) gọi tên 3 con giáp: Từ nay tài lộc chạm đỉnh, thành công lập nghiệp

Tâm linh - Tử vi 05/12/2023 17:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền về chật túi, phúc khí vô biên 3 ngày liên tiếp (8, 9 và 10/12).

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình.

Dù trước đây có khó khăn ra sao thì 3 ngày liên tiếp (8, 9 và 10/12), con giáp này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình, Thìn sẽ gặt hái lại những điều xứng đáng với mong đợi. Vì thế bản mệnh cần phải làm đúng những điều có thể để tránh gây ra những tổn thất không đáng cho chính mình, khiến cho Thần Tài phật ý mà lấy hết lại quyền năng.

Quán quân may mắn trúng độc đắc 3 ngày liên tiếp (8, 9 và 10/12) gọi tên 3 con giáp: Từ nay tài lộc chạm đỉnh, thành công lập nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

3 ngày liên tiếp (8, 9 và 10/12) là thời điểm con giáp này dễ đạt được mục tiêu về tài lộc lắm đó. Bản mệnh không tới mức hốt vàng hốt bạc dễ dàng nhưng cũng hơn khối người khác rồi ấy chứ. Bản mệnh không chỉ dựa vào may mắn không thôi đâu, chính con giáp này cũng có thực lực của riêng mình, thế nên tài lộc không dễ đến lại dễ đi đâu.

Những chú Mèo có sự khéo léo và nhạy cảm đặc biệt, tất nhiên trước khi có được những điều mình muốn thì bản mệnh vẫn phải trải qua không ít khó khăn. Cần kiên trì để tránh phạm phải những sai lầm không đáng có. Cần có chính kiến của riêng mình, nhưng cũng chớ nên chủ quan, cố chấp mà bỏ ngoài tai những lời can ngăn, góp ý của những người xung quanh, nếu không chính bạn sẽ là người phải chịu trận trước tiên.

Quán quân may mắn trúng độc đắc 3 ngày liên tiếp (8, 9 và 10/12) gọi tên 3 con giáp: Từ nay tài lộc chạm đỉnh, thành công lập nghiệp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến là người thật thà, thẳng thắn. Tuy vậy, nhưng đôi khi họ cũng tỏ ra ương ngạnh, bảo thủ. Về mặt trí tuệ, con giáp này là người khôn ngoan, tháo vát, có năng lực trong công việc.

3 ngày liên tiếp (8, 9 và 10/12), vận số của con giáp này ngày một khởi sắc, con giáp này làm đâu thắng đó, mưu sự tất thành. Với những người đã ấp ủ ý tưởng kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ triển khai các ý tưởng. Trong khi những người làm công ăn lương cũng sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng.

Quán quân may mắn trúng độc đắc 3 ngày liên tiếp (8, 9 và 10/12) gọi tên 3 con giáp: Từ nay tài lộc chạm đỉnh, thành công lập nghiệp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

3 con giáp may mắn được cát tinh chiếu mệnh từ ngày 5/12 - 13/12: Trong tay đầy lộc, muốn gì được đó, tình tiền viên mãn, lắm của lắm thành công

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