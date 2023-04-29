QUAN ÂM thông báo cát tường không VƯỢNG PHÚC sẽ VƯỢNG TÀI, tình duyên khởi sắc, vận may dồn dập suốt đúng 55 ngày tới

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo, công việc của tuổi Dần thuận lợi, nhất là những người làm giáo viên, sắp thi công chức hoặc xin việc. Tâm trong sáng, lương thiện làm việc bằng cái tâm, tuy nhiên nếu muốn phát triển cần thêm chút ý chí nữa. Cũng may là đường tiền bạc xán lạn. Nói về độ máu làm ăn thì không thể thiếu tuổi Dần. Con giáp này không bao giờ để bản thân phải quỵ lụy đi xin xỏ tiền bạc của người lạ bao giờ.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dần lại không có nhiều may mắn. Nhiều người nhận ra bộ mặt thật của bạn bè, đối tác nên khá bất ngờ và thất vọng. Thêm vào đó, còn có điềm chia ly, chia tay, nên cẩn thận với những cuộc cãi vã.

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão gian nan về mọi mặt. Người tuổi cảm thấy mệt mỏi và không còn hứng thú để làm việc gì khi liên tục bị đồng nghiệp nói ra, nói vào. Đó có thể là do mọi người đang ganh tỵ với thành quả mà bạn đạt được trong thời gian qua.

Vận trình tình cảm gặp nhiều sóng gió. Tình yêu lứa đôi gặp những chuyện không vui do ảnh hưởng của đào hoa dữ. Nếu đồng lòng vượt qua, cả hai càng trân trọng và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thìn thăng tiến khá chậm, những việc đang làm có thể không đạt được kết quả như mong đợi. Trong công việc, nếu không có dự án tốt thì tuổi Thìn hãy bình tĩnh chờ đợi thời cơ, không cần quá lo lắng. Chỉ cần kiên trì và trau dồi bản thân, vận trình sự nghiệp của bạn sẽ sớm thăng tiến.

Tình duyên của tuổi Thìn ngày càng đi xuống do bản mệnh quá mải mê với công việc mà quên dành sự yêu thương, quan tâm cho nửa kia của mình. Tử vi khuyên tuổi Thìn hãy dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe và chia sẻ với đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm