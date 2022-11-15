Quan Âm độ trì 3 con giáp trong 5 ngày (17, 18, 19, 20 và 21/11): Mở mắt đã thấy tiền đổ về túi, ra đường được Thần Tài hộ thân, đến công ty có Quý Nhân trợ giúp tăng lương

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 15:20

3 con giáp vào đúng 5 ngày này có cơ hội nắm trọn may mắn, xây dựng cơ ngơi hoành tráng, tài lộc vô biên, một bước lên mây.

 

Tuổi Tuất

Trong số tất cả các con giáp, tuổi Tuất được xem là những người phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi còn nhỏ. Đa số họ không hẳn được sinh ra trong gia đình giàu có, nếu có thì cũng chỉ là một giai đoạn nhất định, không dài lâu. Từ nhỏ, tuổi Tuất đã tâm niệm rằng nếu mình không tự thương mình thì chẳng thể nào mưu cầu được cuộc sống đầy đủ sung túc. Bên cạnh đó, tuổi Tuất là con giáp cực kỳ trung thành, một khi họ đã chịu ơn ai thì sẽ trả ơn bằng mọi giá.

Quan Âm độ trì 3 con giáp trong 5 ngày (17, 18, 19, 20 và 21/11): Mở mắt đã thấy tiền đổ về túi, ra đường được Thần Tài hộ thân, đến công ty có Quý Nhân trợ giúp tăng lương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chịu khổ và vất vả là thế nhưng khi bước vào 5 ngày (17, 18, 19, 20 và 21/11), tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng, điều đó không chỉ dựa vào vận mệnh mà còn dựa vào khả năng chịu đựng và thực lực của tuổi Tuất.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý còn nổi tiếng là những người có linh cảm rất tốt. Trước khi xảy ra "biến", họ thường cảm nhận được rất nhanh và có những chuẩn bị của riêng mình, nên thiệt hại họ gặp phải thường là luôn ở mức có thể kiểm soát được.

Quan Âm độ trì 3 con giáp trong 5 ngày (17, 18, 19, 20 và 21/11): Mở mắt đã thấy tiền đổ về túi, ra đường được Thần Tài hộ thân, đến công ty có Quý Nhân trợ giúp tăng lương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, 5 ngày (17, 18, 19, 20 và 21/11) hầu như người tuổi Tý làm gì cũng thành công, suôn sẻ. Nếu biết nắm bắt cơ hội làm ăn, rất có thể họ sẽ trở nên giàu có bất ngờ vào cuối tháng. Giai đoạn này nguồn tài chính đổ vào túi nhiều, cùng với việc tăng lương khiến cuộc sống của bạn no đủ, ấm êm hơn. Không những vậy, tình duyên của bạn cũng rất vượng, mọi thứ trở nên viên mãn, vượt trội.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân tính tình lém lỉnh hài hước và vui vẻ. Trong giao tiếp với mọi người, con giáp này có nét duyên dáng riêng, sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao nên thường giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp tuổi Thân sống giản dị, nhân từ, tốt bụng với mọi người.

Quan Âm độ trì 3 con giáp trong 5 ngày (17, 18, 19, 20 và 21/11): Mở mắt đã thấy tiền đổ về túi, ra đường được Thần Tài hộ thân, đến công ty có Quý Nhân trợ giúp tăng lương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Họ thường giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà không toan tính thiệt hơn. Người tuổi Thân tuy xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn không ngừng vươn lên hoàn thiện bản thân.Tuy lúc trước gặp không ít khó khăn, va vấp nhưng họ không nản lòng, tiếp tục nỗ lực. Đến 5 ngày (17, 18, 19, 20 và 21/11), họ được dự đoán sẽ trở thành người thắng thế, thành đạt trong sự nghiệp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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