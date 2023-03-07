Quan Âm ban phước: 3 tuổi từ 16/2 đến 20/2 âm lịch vận trình hanh thông, kinh doanh đại phát, của cải tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 07/03/2023 10:25

Từ 16/2 đến 20/2 âm lịch vừa có may mắn lại mau phát tài, 3 con giáp này vận trình hanh thông vô đối, làm gì cũng thấy vui vẻ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất hoàn toàn thư giãn đầu óc và cơ thể từ 16/2 đến 20/2 âm lịch. Trong thời gian này, họ vui sướng tụ tập với gia đình và giao lưu với bạn bè. 

 

Vì vậy, con giáp này cũng khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, tâm hồn thư thái, các quan điểm về cuộc sống, công việc cũng thay đổi. Nhìn chung, đây là kỳ nghỉ thư giãn tuyệt vời giúp họ thông suốt hơn 1 số vấn đề.

Quan Âm ban phước: 3 tuổi từ 16/2 đến 20/2 âm lịch vận trình hanh thông, kinh doanh đại phát, của cải tăng theo cấp số nhân - Ảnh 1

Từ 16/2 đến 20/2 âm lịch, sự nghiệp của con giáp tuổi Tuất bắt đầu suôn sẻ hơn, lợi nhuận tăng cao, tích lũy tài sản nhanh chóng, nắm bắt nhiều cơ hội kiếm tiền lớn.

Sự nghiệp của người tuổi Tuất bắt đầu đi vào ổn định, gia đình cũng hưng vượng. Con giáp này sung mãn về mọi mặt, những nỗ lực của họ đạt kết quả tốt và phát triển nhanh chóng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão làm công ăn lương có sự nghiệp phát triển tương đối ổn định. Bạn sẽ được cấp trên cất nhắc nếu thể hiện được điểm mạnh riêng có của bản thân, giúp tình hình tài chính trong gia đình được cải thiện nhanh chóng.

Nếu là người năng động, có lựa chọn làm thêm các công việc tay trái thì bạn cũng được nhận nguồn thu nhập xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra.

Quan Âm ban phước: 3 tuổi từ 16/2 đến 20/2 âm lịch vận trình hanh thông, kinh doanh đại phát, của cải tăng theo cấp số nhân - Ảnh 2

Người làm ăn buôn bán chủ yếu kiếm tiền từ 16/2 đến 20/2 âm lịch, trong khi đa số mọi người nghỉ ngơi thì bạn lại đang hốt vàng hốt bạc.

Một số người tạo được quan hệ với khách hàng, đối tác triển vọng nên cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra. Hãy tiếp tục cố gắng, bởi đích đến bạn đặt ra không còn ở xa nữa đâu.

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân có tấm lòng ấm áp. Nếu gặp ai đó khó khăn họ sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ. Ông Trời rất công bằng, sự tốt bụng của Thân giúp con giáp này nhận về nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Quan Âm ban phước: 3 tuổi từ 16/2 đến 20/2 âm lịch vận trình hanh thông, kinh doanh đại phát, của cải tăng theo cấp số nhân - Ảnh 3

Có thể nói chính Thân tự tạo phúc phần cho mình. Cuộc sống của họ vì vậy ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Đặc biệt, người tuổi Thân có tầm nhìn xa và có thể đưa ra những quyết định chính xác.

Vì vậy, họ dễ tạo ra sự khác biệt trong sự nghiệp và đạt được danh vọng, tài lộc. Nhờ có sự nghiệp tốt nên của cải với Thân không thiếu.

Tuy nhiên, do tích lũy được khối tài sản lớn, tuổi Thân cũng dễ trở thành mục tiêu ghen ghét của những kẻ tiểu nhân, nên họ cần hết sức thận trọng, tránh rơi vào những rắc rối, mất tiền lại mệt người.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

'Hợp ý' Mệnh Bà: từ cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, qua đằng Tây gom bạc, kinh doanh phát tài, tiền nhiều chất núi

'Hợp ý' Mệnh Bà: từ cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, qua đằng Tây gom bạc, kinh doanh phát tài, tiền nhiều chất núi

Tử vi nói rằng, từ cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này có vận mệnh sung túc hơn bất ngờ, sự nghiệp công việc thêm phần trôi chảy.

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