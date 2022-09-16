Qua rồi ngày tháng "một nắng hai sương, cày sâu cuốc bẫm", từ 16/9 TOP 3 CON GIÁP vươn lên từ đống tro tàn, hứng trọn lộc trời ban

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 23:45

Từ 16/9 TOP 3 CON GIÁP này ngồi chơi xơi nước, bao gạo hũ vàng lũ lượt chạy vào nhà, may mắn đuổi tận cửa.

Tuổi Tuất

Từ 16/9 tuổi Tuất tuy gặp hung thần Thất Sát, nhưng vẫn có một điểm tốt là bạn có thể phát huy khả năng phán đoán và năng lực lãnh đạo. Những người tuổi Tuất làm nghề kinh doanh, buôn bán sẽ gặp nhiều thuận lợi trong hôm nay.

Bạn nên hạn chế cách làm việc theo ý mình. Mặt tích cực của Thất Sát là đem đến tinh thần sáng tạo, nghị lực hơn người và lòng dũng cảm cần thiết. Tính cách không ngại gian khó sẽ giúp tuổi Tuất hôm nay vượt qua những tình huống ác liệt nhất. Vận tiền bạc nhờ vậy mà khá khả quan.

Mặt tình cảm gặp Kiếp Tài tọa mạng. Chuyện tình cảm của người tuổi Mão vẫn chưa đâu vào đâu. Người độc thân có thời điểm tưởng chừng đã gặp được người ưng ý nhưng cuối cùng vẫn cô đơn lẻ bóng khi duyên đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Qua rồi ngày tháng 'một nắng hai sương, cày sâu cuốc bẫm', từ 16/9 TOP 3 CON GIÁP vươn lên từ đống tro tàn, hứng trọn lộc trời ban - Ảnh 1

Từ 16/9 tuổi Tuất tuy gặp hung thần Thất Sát, nhưng vẫn có một điểm tốt là bạn có thể phát huy khả năng phán đoán và năng lực lãnh đạo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ 16/9 mối quan hệ của người tuổi Tỵ chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Người độc thân nên cẩn trọng trong việc giữ quan hệ với một ai đó, đừng để bị lừa bởi những lời đường mật của đối phương.

Người đã lập gia đình cần lắng nghe nửa kia của mình nhiều hơn, đừng khăng khăng với những điều bạn cho là đúng. Có thể bạn đang hiểu lầm nửa kia ở một vấn đề nào đó, đôi bên đều cần bình tĩnh để có thể trò chuyện, trao đổi và tìm cách hóa giải.

Qua rồi ngày tháng 'một nắng hai sương, cày sâu cuốc bẫm', từ 16/9 TOP 3 CON GIÁP vươn lên từ đống tro tàn, hứng trọn lộc trời ban - Ảnh 2

Từ 16/9 mối quan hệ của người tuổi Tỵ chẳng được như ý trong ngày hôm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Nhiều điều thú vị hấp dẫn đang chờ đợi bản mệnh ở phía trước từ 16/9. Thay vì mất thời gian lo lắng vẩn vơ thì tốt nhất là tuổi Dần hãy chủ động xúc tiến công việc của mình. Thái độ tích cực sẽ giúp con giáp này nắm bắt được những cơ hội mà không phải ai cũng có được.

Tuy nhiên trong ngày ngũ hành xung khắc nhắc nhở tuổi Dần đừng tự đẩy bản thân vào những căng thẳng không đáng có. Con người chẳng thể lúc nào cũng đúng, ai cũng có những lúc sai lầm, và việc cho phép bản thân được sai sẽ giúp bản mệnh bớt áp lực và căng thẳng hơn.

Qua rồi ngày tháng 'một nắng hai sương, cày sâu cuốc bẫm', từ 16/9 TOP 3 CON GIÁP vươn lên từ đống tro tàn, hứng trọn lộc trời ban - Ảnh 3

Nhiều điều thú vị hấp dẫn đang chờ đợi bản mệnh ở phía trước từ 16/9.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo. 

 

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