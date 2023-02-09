Qua ngày mai (10/2) khai vận tụ tài: PHẬT BÀ hiển linh gieo phước, 3 tuổi rộng đường tiến thân, kinh doanh hồng phát, tiền bạc phủ phê

Người tuổi Tý có tài lãnh đạo, luôn có những đóng góp độc đáo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Tử vi trong ngày mai 10/2 có nói, những ngày đầu tháng liên tục bị hung tin đeo bám, tiểu nhân ngáng đường nên công việc trì trệ, khó khăn chồng chất. Tuy nhiên, từ sau 20/10 con giáp này sẽ lấy lại những gì đã mất, tài vận không ngừng tăng lên.

Tuổi Mùi

Không chỉ nổi tiếng với sự chân thành, tốt bụng, người tuổi Mùi còn được biết đến với sự nhiệt tình và chăm chỉ trong công việc. Dù làm bất kỳ công việc gì, con giáp này cũng cố gắng mạnh mẽ và độc lập để có thể đứng vững một mình. Có lẽ vì thế mà tuổi Mùi luôn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh.

Bước qua ngày mai 10/2, vận thế của người tuổi Mùi sẽ đi lên như diều gặp gió. Trong công việc, con giáp này có thể gặp phải một vài rắc rối nhỏ. Tuy nhiên nhờ gặp được quý nhân mà họ sẽ nhanh chóng giải quyết được việc này và nhận về những lời đánh giá cao của cấp trên.

Đặc biệt, khoảng thời gian này tình hình tài chính của người tuổi Mùi sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Nhờ chăm chỉ làm việc và có một kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm tiền hợp lý mà con giáp này có thể thực hiện những mục tiêu lớn trong đời như mua nhà, mua xe.

Tuổi Thân

Sự nghiệp của tuổi Thân tiến triển ổn định trong ngày mai 10/2. Chỉ cần không quá ham vui, bản mệnh ắt hoàn thành tốt nhiệm vụ, dành được sự ưu ái từ cấp trên.

Tài lộc của tuổi Thân có những điểm sáng rực rỡ ngay từ đầu tuần. Dù làm ở trên lĩnh vực gì đi nữa, bản mệnh cũng có cơ hội nhận được tiền lương thưởng xứng đáng, dù vậy đừng vì thế mà chi tiêu hoang phí.

Chuyện tình cảm của bản mệnh khởi sắc hơn vào cuối tuần. Trải qua tổn những hiểu lầm, tuổi Thân đã thấu hiểu nửa kia hơn và dần học được cách đặt mình vào vị trí của đối phương.

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