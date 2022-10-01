Qua ngày đầu tiên của tháng 10, những con giáp này gia tăng phúc khí, hỉ tài chiếu rọi, gió cuộn tiền vào túi, có của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 10:24

Theo lá số tử vi, bước qua ngày đầu tiên của tháng 10, những con giáp này có vận may đột ngột tới, làm gì lời đó, tài lộc đầy nhà, có cơ hội thành công gấp đôi so với người khác.

Tuổi Thân

Người cầm tinh con giáp tuổi Thân bản chất thông minh, lanh lợi. Gần đây, sự nghiệp của họ gặp không ít trở ngại, áp lực do có kẻ tiểu nhân ngáng đường. Tuy nhiên, con giáp này cần giữ vững tinh thần, tiếp tục nỗ lực vươn lên.

Tử vi dự đoán, bước qua ngày đầu tiên của tháng 10, người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh nên tài vận có nhiều khởi sắc. Con giáp này có thể giải quyết dứt điểm các vấn đề trước đó, vận khí đặc biệt vượng phát, tài vận nhiều phần hanh thông. Người tuổi Thân nên ghi nhớ rằng khó khăn trong công việc cũng là cơ hội tốt để bạn rèn luyện bản lĩnh, học hỏi kinh nghiệm.

Qua ngày đầu tiên của tháng 10, những con giáp này gia tăng phúc khí, hỉ tài chiếu rọi, gió cuộn tiền vào túi, có của ăn của để - Ảnh 1
 Tử vi dự đoán, bước qua ngày đầu tiên của tháng 10, người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh nên tài vận có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dự đoán qua ngày đầu tiên của tháng 10, tài vận của người tuổi Mão vượng hơn nhiều so với thời gian trước. Được trời ban phúc lộc, con giáp này đạt được nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên khen thưởng, được đồng nghiệp nể trọng. 

Người làm công ăn lương thì càng chốt được nhiều đơn hàng, thu về khoản lợi nhuận lớn. Nhờ làm việc có tâm lại nỗ lực hết mình, người tuổi Mão thu tiền bạc về đầy ví. Con giáp này là người nhân nghĩa, thủy chung, ân trả, nghĩa đền chứ không muốn mang nợ một ai.  

Qua ngày đầu tiên của tháng 10, những con giáp này gia tăng phúc khí, hỉ tài chiếu rọi, gió cuộn tiền vào túi, có của ăn của để - Ảnh 2
Dự đoán qua ngày đầu tiên của tháng 10, tài vận của người tuổi Mão vượng hơn nhiều so với thời gian trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi có nói, bước qua ngày đầu tiên của tháng 10, con giáp tuổi Mùi được Thần Tài ban phúc lộc nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Nếu thời gian trước đây, người tuổi Mùi gặp nhiều trở ngại trong công việc thì thời gian này đây, mọi vấn đề mà bạn gặp phải cũng dần được tháo gỡ. 

Người làm công ăn lương thì lộc tài tăng tiến, cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở. Người làm kinh doanh cũng "trúng quả đậm", tiền bạc đầy kho, xuân đến ấm no không phải lo nghĩ như trước nữa.

Qua ngày đầu tiên của tháng 10, những con giáp này gia tăng phúc khí, hỉ tài chiếu rọi, gió cuộn tiền vào túi, có của ăn của để - Ảnh 3
Tử vi có nói, bước qua ngày đầu tiên của tháng 10, con giáp tuổi Mùi được Thần Tài ban phúc lộc nên tài vận vượng hơn thấy rõ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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