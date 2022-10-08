Qua ngày 09/10/2022, 3 con giáp được thần Tài “rót lộc đầy túi”, kiếm tiền 'cực đỉnh' vận may rực rỡ, phát tài không ngừng, thành đại gia chỉ là điều sớm muộn

Tử vi của người tuổi Tỵ cho thấy đây là con giáp này có tài lãnh đạo rất cao, có thể điều khiển người khác làm theo ý muốn của mình. Trong khoảng thời gian này tuổi Tỵ hãy chóng hoàn thành các công việc trong một thời gian sớm nhất để tạo được uy tín cho mình. Trong ngày 09/10/2022 người tuổi Tỵ sẽ gặp một số may mắn lớn khi gặp được những người bạn tốt giúp đỡ mình trong công việc.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Hai người ngày càng thấu hiểu và biết cách làm thế nào để khắc phục những mâu thuẫn tồn tại giữa đôi bên. Tranh cãi cũng là yếu tố thúc đẩy giúp hai người càng thêm thân mật.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách độc lập, thông minh, tự mình có thể kiếm được nhiều tiền và cũng có khả năng quản lý tài chính tốt nhất. Những người tuổi Thìn biết nhìn xa trông rộng, họ không bao giờ để cuộc sống rơi vào hoàn cảnh bế tắc khó khăn.

Bị thần tài đeo bám, cát tinh bủa vây nên người tuổi Thìn ngày 09/10/2022 ngập trong biển tiền. Thế nên, dù chông gai cơ cực, khốn khó gian truân Thìn cũng đừng bỏ cuộc bởi phú quý đang chờ bạn phía trước.

Tình yêu của người tuổi Thìn vô cùng tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận, con cái đề huề. Bạn có lẽ là người may mắn nhất trong tuần này khi công việc kinh doanh vô cùng thuận lợi, tiền lãi dồi dào. Hơn nữa, người này còn có khả năng được tăng lương vì cấp trên nhận ra năng lực của bạn, rất muốn giữ bạn lại bên cạnh mình để cùng hỗ trợ công ty.

Tuổi Mão

Mão là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Vậy nhưng, con giáp tuổi Mão không hề ỷ lại vào xuất thân mà luôn nỗ lực vươn lên, tự khẳng định bản thân để có sự nghiệp ổn định.

Tử vi cho ngày 09/10/2022 thì những người tuổi Mão sẽ có những ngày tháng vô cùng may mắn. Tuổi Mão sẽ xua đi những xui xẻo trước đó đã đi qua và đây chính là lúc mà tuổi Mão sẽ được hưởng những thành quá do sự nỗ lực trước đó mang lại.

Thời gian tới cho thấy mọi công việc đều diễn ra trôi chảy, con giáp này đạt được thành công. Tuổi Mão sẽ vô cùng may mắn về tài lộc, tình duyên và công việc làm gì cũng thành công. Tình yêu như ý, con giáp này nên trân trọng người bên cạnh mình vui buồn sẻ chia. Đó mới là sợi dây gắn kết 2 người. Đôi lúc đối phương rất muốn được bạn dựa dẫm vào, đó là niềm tin và sự chân thành.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.