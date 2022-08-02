Qua lễ Thất Tịch (7/7 âm lịch), tích phúc tích tiền, 3 con giáp được cát thần hộ mệnh, đổi vận giàu sang, thỏa sức hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 19:42

Bước qua lễ Thất Tịch, những con giáp này gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống cũng như công việc.

Tuổi Mùi

Con giáp tuổi Mùi thường được yêu mến bởi là người toàn đức, toàn tài và khéo léo nhất trong số 12 con giáp. Tử vi có nói, bước qua lễ Thất Tịch, người tuổi Mùi nhận được nhiều cơ hội mới trong công việc. Ý tưởng mới của họ trong công việc được cấp trên chấp thuận, dự án diễn ra suôn sẻ. Người chưa có việc làm cũng sẽ sớm tìm được công việc ưng ý.

Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng được giúp đỡ trong thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm. Nhìn chung, đường tài lộc của con giáp này sáng rõ, thu lời lớn, tiền bạc ào ào chảy vào túi. Người làm công ăn lương sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Những người làm ăn kinh doanh thì có khả năng giàu có, càng làm việc càng thành công.

Qua lễ Thất Tịch (7/7 âm lịch), tích phúc tích tiền, 3 con giáp được cát thần hộ mệnh, đổi vận giàu sang, thỏa sức hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Tử vi có nói, bước qua lễ Thất Tịch, người tuổi Mùi nhận được nhiều cơ hội mới trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong cuộc sống, tuổi Ngọ không ngại khó mà luôn tự mình tiến về phía trước để tìm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Ngọ sẽ thành công viên mãn không ai sánh bằng. Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công, không nhiều thì cũng được chút ít. Người tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lợi, biết nắm bắt cơ hội đổi đời.

Đặc biệt, khi bước qua mùng 7/7 âm lịch, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ bước lên tầm cao mới. Từ thời gian này trở đi, tuổi Ngọ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, càng làm việc càng gặp được nhiều cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, cuối năm nay nếu không thành đại gia cũng là người giàu có sở hữu tiền bạc rủng rỉnh.

Qua lễ Thất Tịch (7/7 âm lịch), tích phúc tích tiền, 3 con giáp được cát thần hộ mệnh, đổi vận giàu sang, thỏa sức hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Đặc biệt, khi bước qua mùng 7/7 âm lịch, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ bước lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đa số những người tuổi Tuất đều gặp khó khăn thử thách vào giai đoạn thiếu niên, nhưng nhờ có bản lĩnh trời ban cùng sự thông minh, lanh lợi, họ đã vượt qua mọi thứ một cách ngoạn mục. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Tuất sẽ công thành danh toại, tiền bạc mỹ mãn.

Bước qua lễ Thất Tịch 7/7 âm lịch, cuộc sống tuổi Tuất có nhiều thay đổi tích cực, vận may lội ngược dòng bất ngờ, gặp được quý nhân giúp sự nghiệp tuổi Tuất sang trang. Đặc biệt, sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần của tuổi Tuất đều có tín hiệu tốt. Họ sẽ không thể giàu có ngay tức thì mà sẽ ngày càng dồi dào. Tuổi Tuất nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng sở hữu khối tài sản to lớn, đủ để xây dựng cuộc sống sung túc, ấm no.

Qua lễ Thất Tịch (7/7 âm lịch), tích phúc tích tiền, 3 con giáp được cát thần hộ mệnh, đổi vận giàu sang, thỏa sức hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Bước qua lễ Thất Tịch 7/7 âm lịch, cuộc sống tuổi Tuất có nhiều thay đổi tích cực, vận may lội ngược dòng bất ngờ, gặp được quý nhân giúp sự nghiệp tuổi Tuất sang trang - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai, thứ tư ngày 3/8/2022, TOP 3 con giáp đón hỷ sự tưng bừng, mọi thứ xuôi thuận, ra đường đào trúng mỏ kim cương, vận trình sáng lòa

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