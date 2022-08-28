Qua hết tháng 8 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, may mắn lọt mắt xanh Thần Tài, tiền vàng đổ bộ, thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 18:15

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này có vận mệnh RỰC LỬA khi qua hết tháng 8, cuộc sống dư dả, sung túc như ý, tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi.

Tuổi Mùi

Dự báo qua hết tháng 8/2022, người tuổi Mùi nhận nhiều điềm lành, nhiều cơ may trong sự nghiệp. Nếu nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với bản thân, con giáp này thăng tiến vượt bậc, thu nhập tăng nhiều. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này đạt được thành tựu, được cấp trên ghi nhận.

Trong thời gian tới, người tuổi này có nhiều trải nghiệm mới cũng như nhiều cơ hội đổi đời phía trước. Ngoài ra, người tuổi Mùi trong thời gian này cũng có tình yêu đơm hoa kết trái. Bản mệnh hãy dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn cho nửa kia để chuyện tình cảm mãi mặn nồng, hạnh phúc.

Qua hết tháng 8 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, may mắn lọt mắt xanh Thần Tài, tiền vàng đổ bộ, thăng hoa viên mãn - Ảnh 1
Dự báo qua hết tháng 8/2022, người tuổi Mùi nhận nhiều điềm lành, nhiều cơ may trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dù có cố gắng, những người tuổi Mão vẫn sẽ luôn cảm thấy cuộc sống của họ rơi vào bế tắc khi công việc chưa có được thành quả như ý trong thời gian vừa qua. Các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, căng thẳng. Nếu không cẩn thận, họ sẽ dễ rơi vào những sự tranh cãi với những người xung quanh, khiến cho mối quan hệ của họ với người khác trở nên căng thẳng và mệt mỏi, ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc của họ.

Tuy nhiên, tử vi cho biết, qua hết tháng 8 này, những xui xẻo này của tuổi Mão cũng sẽ biến mất, nhường chỗ cho những điều tốt lành và may mắn sẽ đến với họ. Công việc của tuổi Mão dần ổn thỏa, được cho là sẽ có những thành tựu mới mà thu nhập cũng sẽ tăng cao, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống dư dả, sung túc như ý.

Qua hết tháng 8 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, may mắn lọt mắt xanh Thần Tài, tiền vàng đổ bộ, thăng hoa viên mãn - Ảnh 2
Tuy nhiên, tử vi cho biết, qua hết tháng 8 này, những xui xẻo này của tuổi Mão cũng sẽ biến mất, nhường chỗ cho những điều tốt lành và may mắn sẽ đến với họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi, qua hết tháng 8, vận trình tổng thể của người tuổi Thân gặp nhiều thuận lợi, chuyển biến tích cực đáng kinh ngạc. Họ dù làm việc trong lĩnh vực, ngành nghề nào cũng dễ đạt được bước tiến, khẳng định được chỗ đứng của mình. Người tuổi Thân đang có tinh thần rất cao và hy vọng sẽ bù đắp được những khó khăn, mất mát trong năm trước.

Người tuổi Thân được dự đoán thuận lợi thêm nhiều phần. Cả trong sự nghiệp và cuộc sống, con giáp này đều dễ đạt được mọi thứ như mình muốn, gặp khó khăn dễ có quý nhân phù trợ. Đây chính là 1 trong những con giáp có tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi nhất trong những ngày tới đây.

Qua hết tháng 8 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, may mắn lọt mắt xanh Thần Tài, tiền vàng đổ bộ, thăng hoa viên mãn - Ảnh 3
Theo tử vi, qua hết tháng 8, vận trình tổng thể của người tuổi Thân gặp nhiều thuận lợi, chuyển biến tích cực đáng kinh ngạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trời se duyên lành cho 3 con giáp trong 7 ngày tới, vận may mỉm cười, trúng số độc đắc, phú quý đến tay, tiền đếm không xuể

Trời se duyên lành cho 3 con giáp trong 7 ngày tới, vận may mỉm cười, trúng số độc đắc, phú quý đến tay, tiền đếm không xuể

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 7 ngày tới, những con giáp này sẽ song hỷ lâm môn, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 9 con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 24/8

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 4 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi