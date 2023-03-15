Tuổi Ngọ

Trong số những con giáp, người tuổi Ngọ sống thực tế, không mơ mộng, luôn tâm niệm rằng có làm thì mới có ăn, không ngồi chờ sung rụng, chỉ cần vững tâm thì những điều tốt đẹp sẽ đến. Đúng như thế, những ngày tháng trước khó khăn thế nào không biết, nhưng qua hết tháng 2 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ cảm nhận được mọi thứ đang có những thay đổi tích cực, vạn sự hanh thông và có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi.

Thời gian này, do có Kim Quỹ quý nhân xuất hiện tại Tài vận cung và Tương Tinh Phong Lộc xuất hiện ở Quan lộc cung nên những người tuổi Ngọ tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hông phát, phát triển, không ngừng. Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đồng thời do cung hôn nhận xuất hiện Tam Hợp quý nhân nên con giáp này không chỉ đón nhân hỷ sự về hôn nhân mà còn có tin vui về việc có thêm quý tử.