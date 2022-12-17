Qua hết tháng 11 âm lịch, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, ngồi không hốt tiền đầy túi

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 20:51

Qua hết tháng 11 âm lịch, những con giáp này gặp nhiều may mắn, tài vận tăng cao.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tài năng, bản lĩnh và đặc biệt dũng cảm. Họ có lý tưởng sống riêng, có mục tiêu lớn lao chứ không chịu sống tầm thường. Trong cuộc sống thường ngày, người tuổi này khá lãng mạn, dễ mềm lòng và giàu tình cảm.

Qua hết tháng 11 âm lịch, những con giáp tuổi Dần gặp nhiều may mắn, tài vận tăng cao. Người tuổi này sau nhiều khó khăn, vất vả đã nỗ lực không ngừng để vươn lên và đạt được thành quả đúng với mong đợi của bản thân. Ngoài ra, con giáp này cũng được cấp trên trọng dụng, có thêm cơ hội để học tập nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm. Người tuổi này làm kinh doanh cũng đã thu hồi vốn, bắt đầu sinh lời. Dù gặp khó khăn, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh, không bao giờ từ bỏ mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Điều này rất đáng để khen ngợi.

Qua hết tháng 11 âm lịch, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, ngồi không hốt tiền đầy túi - Ảnh 1
Qua hết tháng 11 âm lịch, những con giáp tuổi Dần gặp nhiều may mắn, tài vận tăng cao. Người tuổi này sau nhiều khó khăn, vất vả đã nỗ lực không ngừng để vươn lên và đạt được thành quả đúng với mong đợi của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận phúc của người tuổi Thìn tăng lên đáng kể, bao dự định trong tương lai gần của con giáp này đều sẽ được thực hiện một cách dễ dàng khi qua hết tháng 11 âm lịch. Với những người làm ăn, dù mọi chuyện đang bị đình trệ vì các yếu tố bên ngoài như dịch bệnh, thiên tai nhưng Thìn vẫn kinh doanh thuận lợi, có khi còn vượt doanh số hơn cả ngày thường.

Còn với nhân viên văn phòng, sau thời gian tạm nghỉ sẽ trở lại mạnh mẽ, công việc hanh thông, thuận lợi hơn, tiền tài thu về nhanh chóng. Con đường sự nghiệp của Thìn cũng sẽ ngày càng rộng mở, thăng hoa với nhiều cột mốc đáng nhớ như thăng lên vị trí lãnh đạo, mở ra công ty riêng, thu về tiền tỷ mỗi quý. Người tuổi Thìn không chỉ đỏ vận trong công việc mà còn thành công trong cuộc sống. Các mối quan hệ xã hội cũng phát triển, giúp cho con giáp này tìm được tri kỷ của đời mình, cùng nhau đi tiếp trên con đường tương lai phía trước.

Qua hết tháng 11 âm lịch, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, ngồi không hốt tiền đầy túi - Ảnh 2
Vận phúc của người tuổi Thìn tăng lên đáng kể, bao dự định trong tương lai gần của con giáp này đều sẽ được thực hiện một cách dễ dàng khi qua hết tháng 11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu cần cù, chịu khó. Tuy không tài năng hơn người nhưng con giáp này lại ham học hỏi. Họ giàu năng lực lãnh đạo và có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình. Con giáp tuổi này đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc.

Qua hết tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, vận khí tràn trề. Sóng gió ắt qua đi, tài lộc vào nhà. Con giáp tuổi này đang ốm đau, bệnh tật cũng sớm gặp thầy, gặp thuốc. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, kiếm tiền bằng nhiều nguồn. Những người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến rộng mở, lương thưởng tăng lên nhanh chóng.

Qua hết tháng 11 âm lịch, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, ngồi không hốt tiền đầy túi - Ảnh 3
Qua hết tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, vận khí tràn trề. Sóng gió ắt qua đi, tài lộc vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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