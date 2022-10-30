Qua hết ngày Chủ nhật cuối tuần (30/10/2022), 3 con giáp mang túi tiền to, vận mệnh tỏa sáng, nháy mắt là có tiền, xui xẻo tự cuốn gói ra đi

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 07:58

Tử vi có nói, qua ngày Chủ nhật cuối tuần (30/10), những con giáp này nhận được cơ hội tốt trong công việc. Họ kiếm thêm thu nhập, có cuộc sống sung túc hơn trước.

Tuổi Dậu

Bước qua ngày Chủ nhật (30/10), con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ. Con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc.

Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ. Không những thế, con giáp này còn nhận được không ít những lời mời hợp tác làm ăn. Người tuổi này làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng cao. Nhiều tin vui đến khiến tinh thần họ vô cùng phấn chấn.

Qua hết ngày Chủ nhật cuối tuần (30/10/2022), 3 con giáp mang túi tiền to, vận mệnh tỏa sáng, nháy mắt là có tiền, xui xẻo tự cuốn gói ra đi - Ảnh 1
Bước qua ngày Chủ nhật (30/10), con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là người hiền lành, hòa đồng, biết cảm thông, chia sẻ với người khác. Người tuổi này không ngại giúp đỡ người khác nên thường gặp điều may mắn. Trong công việc, họ giữ đúng tinh thần trách nhiệm từ đầu đến cuối.

Dù trong khó khăn, con giáp này vẫn giữ vững tinh thần, luôn tin tưởng vào tương lai. Người tuổi này cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc nên rất ít khi mắc sai sót. Qua hết hôm nay (30/10), những người còn gặp khó khăn sẽ sớm tất toán nợ nần. Con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới.

Qua hết ngày Chủ nhật cuối tuần (30/10/2022), 3 con giáp mang túi tiền to, vận mệnh tỏa sáng, nháy mắt là có tiền, xui xẻo tự cuốn gói ra đi - Ảnh 2
Qua hết hôm nay (30/10), những người còn gặp khó khăn sẽ sớm tất toán nợ nần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con rắn thường nghiêm túc, tỉ mỉ và có nhãn quan tinh tường. Họ là người có tham vọng, không ngừng nỗ lực vươn lên. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con giáp này vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân và luôn khát khao thay đổi cuộc đời.

Dự đoán qua hết ngày Chủ nhật (30/10), con giáp tuổi Tỵ có tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Họ vốn có sẵn năng lực lại được quý nhân phù trợ nên thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi này nên tách ra làm kinh doanh riêng. Trong khi đó, những người đang có ý định chuyển việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân. Con giáp tuổi Tỵ đầu tư cũng dễ sinh lời. Tiền bạc trong túi họ cũng dôi dư hơn trước.

Qua hết ngày Chủ nhật cuối tuần (30/10/2022), 3 con giáp mang túi tiền to, vận mệnh tỏa sáng, nháy mắt là có tiền, xui xẻo tự cuốn gói ra đi - Ảnh 3
Dự đoán qua hết ngày Chủ nhật (30/10), con giáp tuổi Tỵ có tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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