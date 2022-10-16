Qua hết hôm nay (16/10), 3 con giáp thoát khỏi xui xẻo, cát khí vây quanh, Phật bà ban lộc, ví tiền rủng rỉnh, vàng bạc căng đầy, may mắn ngập trời, cuộc đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 19:37

Tử vi dự báo qua hết hôm nay (16/10), 3 con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, may mắn, thu nhập nhảy số đến chóng mặt, tiền tài khởi sắc.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, có trí nhớ tốt. Khi gặp khó khăn, con giáp này hiếm khi tỏ ra mất bình tĩnh. Thời gian gần đây, công việc của người tuổi Tý gặp nhiều trở ngại do tác động ngoại cảnh. Con giáp này cần vận dụng kỹ năng, kinh nghiệm cùng các mối quan hệ của bản thân để giải quyết vấn đề.

Qua hết hôm nay (16/10), 3 con giáp thoát khỏi xui xẻo, cát khí vây quanh, Phật bà ban lộc, ví tiền rủng rỉnh, vàng bạc căng đầy, may mắn ngập trời, cuộc đời sung túc - Ảnh 1
Tử vi dự báo qua hết hôm nay (16/10), tuổi Tý thoát khỏi xui xẻo, cát khí vây quanh, ví tiền rủng rỉnh, vàng bạc căng đầy, may mắn ngập trời, cuộc đời sung túc. (Ảnh minh họa: Internet)

Qua hết hôm nay (16/10), sự nghiệp của con giáp, tuổi Tý từng bước đi lên. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan tiến chức. rong khi đó, người làm kinh doanh cũng một vốn bốn lời, tích lũy được nhiều của cải. Con giáp này có quý nhân chiếu cố, tiền ào ào chảy vào túi. Cuộc sống của họ ngày càng thăng hoa, viên mãn. Đây cũng là yếu tố giúp họ gặp nhiều thuận lợi trong công việc trong thời gian sắp tới.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi hiền lành, yếu đuối nhưng thực chất bên trong họ là những người vô cùng mạnh mẽ. Tử vi dự báo qua hết hôm nay (16/10), người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn. Về tài chính không hề dư dả nhưng lại có dấu hiệu hao tài tốn của vì tuổi Mùi có nhiều hung tinh xung quanh khiến bản mệnh chi tiêu quá tay.

Qua hết hôm nay (16/10), 3 con giáp thoát khỏi xui xẻo, cát khí vây quanh, Phật bà ban lộc, ví tiền rủng rỉnh, vàng bạc căng đầy, may mắn ngập trời, cuộc đời sung túc - Ảnh 2

Tuy nhiên, tuổi Mùi lại là một trong 3 con giáp phát tài khi qua hết hôm nay (16/10), bản mệnh liên tục được Thần Tài và thần may mắn chiếu cố. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Mùi vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ nên bạn hãy mạnh mẽ thực hiện những gì mình muốn.

Tuổi Ngọ

Không cần biết thời gian trước khó khăn ra sao, qua hết hôm nay (16/10) người tuổi Ngọ sẽ làm đâu trúng đấy. Nếu có nợ nần thì không những trả được hết mà còn dư sức sắm sửa nhà lầu, xe hơi và tích lũy về sau, cuộc sống có thể nói tràn ngập tài lộc và may mắn. Nhờ Thần Tài ưu ái nên dù làm công ăn lương hay làm nghề kinh doanh buôn bán thì tuổi Ngọ vẫn dễ dàng thu về tiền bạc đầy tay.  

Qua hết hôm nay (16/10), 3 con giáp thoát khỏi xui xẻo, cát khí vây quanh, Phật bà ban lộc, ví tiền rủng rỉnh, vàng bạc căng đầy, may mắn ngập trời, cuộc đời sung túc - Ảnh 3

Tử vi dự báo qua hết hôm nay (16/10), nếu đang nung nấu ý định khởi nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh hay đơn giản là dự định rẽ theo nghề tay trái thì đây chính là thời điểm tốt để bắt đầu đó. Tất nhiên khó tránh khỏi “vạn sự khởi đầu nan”, song Thần Tài sẽ hỗ trợ họ phần nào để vượt qua được những trở ngại ban đầu, vẫn thu được tài lộc về đầy túi.

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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