Tử vi ngày 2/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần có mối quan hệ tốt với nhiều đối tác mục tiêu.

Tình cảm: Trong tình cảm, đôi lúc bạn chưa chủ động trong tình cảm, cần nhiều thời gian để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Dần làm việc có chủ kiến của bản thân, luôn cố gắng hoàn thành nốt nhiều mục tiêu cùng một lúc, được nhiều đối tác đánh giá cao.

Tài lộc: Tài lộc cho bạn thêm những cơ hội, có thêm thu nhập giúp bạn thực hiện nhiều chuyến đi phiêu lưu khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thông minh cơ trí, thiên phú dị bẩm, rất có năng lực, làm việc luôn tự thân vận động, tự học hỏi thêm. Sau hôm nay người tuổi Ngọ được thần May Mắn ưu ái, tài vận như thủy triều dâng lên, gặp thêm được những nhân duyên tốt vô cùng.

Nhờ được trợ giúp nhiều mà đường tài vận của người tuổi Ngọ suôn sẻ. Dù là nghề tay trái hay nghề tay phải đều có bội thu, phú quý tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến. Người tuổi Ngọ làm chuyện gì trong thời gian này cũng sẽ được thuận buồm xuôi gió, thăng chức tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 2/7/2023, tuổi Mùi trở nên vui vẻ, thoải mái hơn. Thậm chí, lúc này bản mệnh sẽ có cảm hứng tân trang lại nhà cửa. Việc này sẽ làm không gian sống của con giáp này tươi mới hơn.

Về mặt tình cảm, đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi trải lòng với nhau về quá khứ và cả những tổn thương trong thời gian qua. Sự gần gũi về mặt cảm xúc sẽ giúp hai người hàn gắn những vết nứt trong mối quan hệ hiện tại.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!