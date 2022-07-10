Qua đêm nay, TOP 3 may mắn nhất ngày, THỰC THẦN ghé thăm, phúc lộc tá lả, cát khí tới tấp, tiền về túi như thác đổ, tình duyên ngày càng vượng sắc

Tử vi ngày Thứ Hai 11/07/2022 cho thấy mọi thứ Tuổi Tý làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Tý nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến.

Đầu tuần này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Tử vi ngày Thứ Hai 11/07/2022 cho thấy mọi thứ Tuổi Tý làm đều có kết quả như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Hai 11/07/2022 ngày mai, tuổi Tỵ được cục diện Tỵ Mùi tương hội trợ mệnh mà vận trình sự nghiệp được hanh thông suôn sẻ hơn hẳn. Những mối quan hệ mà con giáp này đã gây dựng từ trước có thể sẽ mang đến cho những hợp đồng giá trị, hãy mau chóng nắm bắt lấy cơ hội để bứt phá này.

Lại thêm cát tinh ủng hộ, con giáp này dễ dàng khẳng định được vị thế của bản thân bằng chính tài năng thực lực của mình. Bạn bè đồng nghiệp và cả cấp trên cũng phải công nhận điều này.

Trong ngày ngày ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh, mối quan hệ giữa con giáp này và đối phương có những bước tiến triển rõ rệt. Cả hai đã cùng nhau trải qua những chặng đường dài và đây sẽ là lúc để cả hai nghĩ đến chuyện về chung một nhà.

Trong ngày ngày ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh, mối quan hệ giữa con giáp này và đối phương có những bước tiến triển rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng Thứ Hai 11/07/2022 ngày mai, được quý nhân tam hội ở bên giúp sức, tuổi Ngọ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được đề ra. Con giáp này đang dần tiến gần đến với mục tiêu. Cánh cửa thành công đang mở ra trước mắt.

Người đang làm trong các lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ hay nghề tự do tìm thấy cơ hội để khẳng định bản thân dưới sự che chở của cát tinh. Tài trí và năng lực của con giáp này sẽ sớm lọt vào mắt xanh của cấp trên và lãnh đạo.

May mắn hơn ngũ hành Kim Thổ tương sinh giúp cho các mối quan hệ giữa con giáp này và những người thân yêu trở nên hài hòa tốt đẹp hơn. Cha mẹ hạnh phúc, con cái vâng lời quả là ước mong của tất cả mọi người đó, trong đó có bản mệnh.

Tài trí và năng lực của con giáp này sẽ sớm lọt vào mắt xanh của cấp trên và lãnh đạo - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo