Qua đêm nay, thứ Sáu 20/1/2023: Thần Tài mở hầu bao rót lộc cho 3 con giáp, phúc khí dồi dào, đầu tư sinh lời gấp mười

Tâm linh - Tử vi 20/01/2023 15:08

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, dự đoán qua đêm nay (20/1), những con giáp may mắn này sẽ có tài lộc vụt sáng chói lọi.

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết, qua đêm nay (20/1), tuổi Thìn chính là con giáp gặp nhiều may mắn, tài vận cũng tăng lên đáng kể khiến cho cuộc sống người tuổi Thìn có nhiều thay đổi. Nhất là đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể “cá kiếm” được khối tài sản to lớn.

Trong thời gian này, tuổi Thìn có thể chủ động đi tìm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Cuộc sống của con giáp này sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc, an nhàn. Đây chính là giai đoạn tài lộc nở rộ nhất với những người tuổi Thìn.

Qua đêm nay, thứ Sáu 20/1/2023: Thần Tài mở hầu bao rót lộc cho 3 con giáp, phúc khí dồi dào, đầu tư sinh lời gấp mười - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận đỏ của người tuổi Dần sẽ bụng lụa nở hoa sau đêm nay (20/1). Trong chuyện tình cảm mà sự nghiệp lẫn cuộc sống của người tuổi Dần cũng suôn sẻ, may mắn nối tiếp may mắn. Con giáp này hãy nắm lấy cơ hội làm giàu hiếm có để tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh.

Người tuổi Dần làm việc gì cũng sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi thứ như được an bày, vận may phơi phới. Đặc biệt, con giáp này cũng có khả năng sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Đồng thời, người tuổi Dần cũng sẽ gặp được nhiều may mắn tình yêu khiến cuộc sống của bạn đẹp tựa như mơ.

Qua đêm nay, thứ Sáu 20/1/2023: Thần Tài mở hầu bao rót lộc cho 3 con giáp, phúc khí dồi dào, đầu tư sinh lời gấp mười - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý đã mang mệnh phú quý, làm gì cũng hanh thông thuận lợi nên may mắn cũng kéo theo. Đặc biệt, sau đêm nay (20/1), nhờ sự độc lập, quyết đoán và không dựa dẫm vào ai nên Tý sẽ khẳng định được vị thế chốn công sở, vươn mình thành đại gia.

Tử vi cho biết, tuổi Tý sẽ nhận nhiều tin vui tài lộc dù hiện tại có khó khăn. Con giáp này có thời cơ đổi đời đang chờ đợi phía trước. Người tuổi Tý càng chăm chỉ càng cố gắng sẽ càng thu về những thành công rực rỡ.

Qua đêm nay, thứ Sáu 20/1/2023: Thần Tài mở hầu bao rót lộc cho 3 con giáp, phúc khí dồi dào, đầu tư sinh lời gấp mười - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần tài đến, thần tài đến, sang 9 ngày cuối tháng 12 âm lịch, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Thần tài đến, thần tài đến, sang 9 ngày cuối tháng 12 âm lịch, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Trong 9 ngày cuối tháng 12 âm lịch, những con giáp này nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Người làm đầu tư kinh doanh cũng trúng quả đậm, thu lời lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi sau đêm nay tử vi ngày 20/1/2023 tu vi 12 con giap 20/1/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 29 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 3 giờ 13 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ