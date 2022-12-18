Qua đêm nay, Phật Bà hiển linh báo mộng, 3 con giáp 'ăn ở có phúc ắt có phần', sự nghiệp lên ngôi, tiền tài danh vọng sáng bừng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 18/12/2022 19:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'ăn ở có phúc ắt có phần', sự nghiệp lên ngôi, tiền tài danh vọng sáng bừng rực rỡ qua đêm nay.

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu đang trên đà tăng tiến qua đêm nay. Nguồn tài chính tăng đáng kể vì sự nghiệp “đại cát đại lợi” giúp cho người tuổi này có thể an tâm chi trả cho những nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ quá nhiều. Con giáp này còn được Thực Thần nâng đỡ nên công việc hanh thông và đạt được nhiều thành tựu mới.

Chuyện tình duyên của con giáp may mắn này bình lặng. Con giáp này và người yêu không có nhiều thời gian dành cho nhau nên tình cảm không có nhiều cải thiện. Những bạn độc thân vẫn chưa thể tìm được người phù hợp vì bạn có nhiều yêu cầu dành cho nửa kia của mình.

Qua đêm nay, Phật Bà hiển linh báo mộng, 3 con giáp 'ăn ở có phúc ắt có phần', sự nghiệp lên ngôi, tiền tài danh vọng sáng bừng rực rỡ - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu đang trên đà tăng tiến qua đêm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Qua đêm nay, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội đảm nhận vị trí công việc cao hơn và sự nghiệp suôn sẻ hơn. Đây là thành quả xứng đáng cho bạn sau thời gian dài nỗ lực không ngừng nghỉ. Công việc kinh doanh thuận lợi mang về nhiều nguồn thu mới cho bản mệnh. Trong thời gian tới bạn còn có thể nhận được tin vui bất ngờ về tài chính.

Về chuyện tình cảm, bản mệnh và đối phương sau thời gian có nhiều tranh cãi vì nhiều hiểu lầm thì nay mọi việc đã ổn thỏa. Sau sự việc, hai bạn càng thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Người độc thân sẽ tìm được "nửa kia" ưng ý của mình.

Qua đêm nay, Phật Bà hiển linh báo mộng, 3 con giáp 'ăn ở có phúc ắt có phần', sự nghiệp lên ngôi, tiền tài danh vọng sáng bừng rực rỡ - Ảnh 2
Qua đêm nay, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội đảm nhận vị trí công việc cao hơn và sự nghiệp suôn sẻ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra suôn sẻ, hanh thông. Dần Ngọ Tam Hợp nâng đỡ người tuổi này trên con đường công danh sự nghiệp. Không những thế, Quý Nhân chỉ đường dẫn lối bản mệnh, từ đó tìm được lý tưởng và hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình. Vốn là người luôn có kế hoạch chi tiêu cụ thể và luôn thực hiện những gì mình đặt ra nên túi tiền của con giáp này lúc nào cũng dư dả, dồi dào. 

Vận trình tình cảm khả quan. Đôi lứa yêu nhau cuối cùng cũng về với nhau sau những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó. Thậm chí là câu chuyện ngọt ngào giữa bạn và người ấy khiến nhiều người không khỏi mơ ước.

Qua đêm nay, Phật Bà hiển linh báo mộng, 3 con giáp 'ăn ở có phúc ắt có phần', sự nghiệp lên ngôi, tiền tài danh vọng sáng bừng rực rỡ - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra suôn sẻ, hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (17/12/2022), 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (17/12/2022), 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết vào đúng ngày 17/12/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 38 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 40 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn