Qua đêm nay (29/8), 3 con giáp vận khí lên cao ngút trời, tiền xông vào cửa, vàng chắn lối đi, không lo thiếu cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 16:14

Chăm chỉ "cày bừa" một khoảng thời gian rồi, qua đêm nay 29/8, 3 con giáp sau đây sẽ "hốt bạc" từ thành quả đã vun trồng miệt mài đấy nhé!

Tuổi Mão

Qua đêm nay, công việc của Mão sẽ có phần tiến triển tốt hơn, bạn nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao và còn được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc. Về tài chính, mặc dù Mão kiếm được một khoản kha khá từ việc đầu tư trước đó hoặc công việc ngoài luồng.

Về tình cảm, người yêu không phải là thú cưng mà bạn nuôi, vì vậy Mão hãy để cho đối phương có không gian riêng, đừng kiểm soát quá chặt chẽ. Về sức khỏe, lo "cày bừa" kiếm tiền thì tuổi Mão cũng phải dành thời gian để nghỉ ngơi đó nha, đừng suy nghĩ nhiều chuyện "trên trời dưới đất" trước khi ngủ kẻo gặp tình trạng "đêm dài lắm mộng" đó nhé. 

Qua đêm nay (29/8), 3 con giáp vận khí lên cao ngút trời, tiền xông vào cửa, vàng chắn lối đi, không lo thiếu cơm ăn áo mặc - Ảnh 1
Qua đêm nay, công việc của Mão sẽ có phần tiến triển tốt hơn, bạn nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao và còn được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dự đoán qua đêm nay 29/8, Tuổi Tuất sẽ có chuỗi thời gian thoải mái, không có gì phải bận rộn, lo lắng bởi vì mọi việc đều được bạn giải quyết nhanh chóng. Về tài chính, Tuất vượng tài lộc, bạn có cơ hội đột phá thu nhập trong công việc, hứa hẹn sẽ có khoản siêu to khổng lồ đó nhé.

Về tình cảm, Tuất vượng vận đào hoa, những người độc thân có thể tìm thấy người tâm đầu ý hợp. Về sức khỏe, Tuất nên kiểm soát chế độ ăn uống cũng như tập thể dục đều đặn để kiểm soát cân nặng, duy trì vóc dáng. 

Qua đêm nay (29/8), 3 con giáp vận khí lên cao ngút trời, tiền xông vào cửa, vàng chắn lối đi, không lo thiếu cơm ăn áo mặc - Ảnh 2
Dự đoán qua đêm nay 29/8, Tuổi Tuất sẽ có chuỗi thời gian thoải mái, không có gì phải bận rộn, lo lắng bởi vì mọi việc đều được bạn giải quyết nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình công việc của Thân thăng tiến cực nhanh chỉ sau một đêm, bạn làm việc có hiệu quả hơn nhờ sự tập trung cao độ, những rắc rối trước đó đều được giải quyết. Về tình hình tài chính, tuổi Thân có phần khởi sắc, thu nhập của bạn ngày càng tăng lên, chất lượng cuộc sống được đảm bảo.

Về tình cảm, bạn nên quan tâm hơn tới cảm xúc cũng như ý kiến của đối phương, người độc thân nên buông bỏ quá khứ để đón nhận luồng tình cảm mới. Về sức khỏe, tinh thần không được tốt, bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi.

Qua đêm nay (29/8), 3 con giáp vận khí lên cao ngút trời, tiền xông vào cửa, vàng chắn lối đi, không lo thiếu cơm ăn áo mặc - Ảnh 3
Vận trình công việc của Thân thăng tiến cực nhanh chỉ sau một đêm, bạn làm việc có hiệu quả hơn nhờ sự tập trung cao độ, những rắc rối trước đó đều được giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc vào ngày 4 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ung dung hưởng phước, tiền bạc bạt ngàn, may mắn triền miên, cầu gì cũng có

Trúng số độc đắc vào ngày 4 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ung dung hưởng phước, tiền bạc bạt ngàn, may mắn triền miên, cầu gì cũng có

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào ngày 4 tháng 8 âm lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi hàng ngày tử vi thứ 2 tử vi ngày 29/8 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 14 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 44 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục