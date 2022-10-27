Qua đêm nay, 27/10/2022: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, kinh doanh vượng sắc, khách hàng vào nườm nượp, tình - tiền lên hương, sung túc viên mãn

Thứ 6 này, Thiên Ấn là cát thần đảm bảo cho công việc của tuổi Ngọ diễn ra một cách tuần tự và êm xuôi. Cũng bởi thường ngày bạn luôn thận trọng, tỉ mỉ trong từng việc nhỏ nên kết quả ổn định là điều xứng đáng.

Mộc sinh Hỏa sẽ giúp hàn gắn những trái tim tổn thương vì hiểu lầm trước đó. Đôi bên tìm lại được cảm giác ngọt ngào khi đối diện và trò chuyện thẳng thắn để giải quyết mâu thuẫn. Mỗi lần như vậy, hai bạn lại càng thêm yêu và trân trọng đối phương nhiều hơn.

Bạn được đánh giá cao nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó lại hòa đồng với mọi người. Hãy tận dụng thế mạnh này để phát huy khả năng, tích lũy thêm kiến thức, đừng mãi giậm chân một chỗ vì rất uổng phí đó. Ngoài ra, bạn cần thêm sự linh hoạt và nhanh nhẹn để có thể tìm kiếm được nhiều cơ hội phát triển phù hợp hơn.

Mộc sinh Hỏa sẽ giúp hàn gắn những trái tim tổn thương vì hiểu lầm trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong ngày có Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Mão có thể gặp được quý nhân trong sự nghiệp. Với sự nâng đỡ của đối phương, chỉ cần làm việc hiệu quả, không mắc sai lầm thì vẫn giữ vững được vị trí của mình. Kể cả kẻ xấu có nhòm ngó thế nào cũng không phải lo lắng hay gặp biến cố gì quá lớn vì đã có người chỉ bạn đi đúng đường.

Thứ 6 này cũng là ngày tốt để Tuổi Mão mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Vận trình tình duyên của Tuổi Mão trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, Tuổi Sửu nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn.

Thứ 6 này cũng là ngày tốt để Tuổi Mão mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày mai Thứ 6 28/10/2022, Tuổi Thìn được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

Tuổi Thìn được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo