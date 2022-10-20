Qua đêm nay, 20/10: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này cơ hội tới tay, biết nắm bắt vận trình trở nên khởi sắc, tình - tiền viên mãn vô biên, cuối năm ngập tràn tin vui

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 20:25

Qua đêm nay, 20/10, 3 con giáp này cơ hội tới tay, xua đuổi vận đen, vận trình khởi sắc hơn trước, tình - tiền viên mãn, tin vui ồ ạt.

Tuổi Thìn

Xem tử vi hàng ngày phương Đông, vào ngày Thứ Sáu 21/10/2022 này, đường tài lộc của Tuổi Thìn vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của Tuổi Thìn trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Đường tình duyên của Tuổi Thìn ngày mai rất khởi sắc, mối quan hệ giữa con giáp này và một nửa yêu thương ngày càng thắm thiết. Đôi bên có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, mở ra một tương lai hạnh phúc đang đợi chờ phía trước. Trong tình yêu hiếm có cặp đôi nào không xảy ra bất đồng, vượt qua được điều đó sẽ giúp tình cảm càng thêm thắm thiết.

Qua đêm nay, 20/10: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này cơ hội tới tay, biết nắm bắt vận trình trở nên khởi sắc, tình - tiền viên mãn vô biên, cuối năm ngập tràn tin vui - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi miễn phí ngày 21/10/2022, nay được xem là ngày vui liên quan tới chuyện tình cảm. Tam Hợp cho thấy nữ tuổi Mão biết chăm chút, hết lòng tận tuỵ hy sinh vì chồng con sẽ là một liều thuốc đặc biệt tác động tới những người đàn ông có ý thức về gia đình.

Thiên Ấn giúp cho ý tưởng của tuổi Mão được bay cao, bay xa, thế nhưng có dấu hiệu của sự mơ mộng, vì thế hôm nay không nên ra quyết định liên quan tới tiền. Bạn đang có thái độ không đúng mực cho những gì liên quan tới tài chính.

Người độc thân muốn hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình thì nên chọn những địa điểm như ở nhà, vừa ấm cúng riêng tư lại an toàn cho cả hai người. Bản thân Tuổi Mão không cần thiết phải phô trương mà vẫn có những giây phút lãng mạn, vui vẻ và có được những ký ức khó phai với đối phương.

Qua đêm nay, 20/10: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này cơ hội tới tay, biết nắm bắt vận trình trở nên khởi sắc, tình - tiền viên mãn vô biên, cuối năm ngập tràn tin vui - Ảnh 2
Thiên Ấn giúp cho ý tưởng của tuổi Mão được bay cao, bay xa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ Tam Hội dẫn lối mà người tuổi Tỵ gặp được người cần gặp và điều quan trọng là họ cho bạn lời khuyên quý giá để biết nên làm gì tiếp theo. Những mối quan hệ hiện tại thực sự quan trọng vì họ mang lại cho bạn niềm vui, niềm tin trong cuộc sống.

May mắn hơn bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày mai. Đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý mà tốt nhất là bạn nên nắm bắt ngay. Bạn có những ưu điểm riêng và nay là lúc thích hợp để phát huy đấy.

Buổi tối sẽ là thời gian giúp bạn được thả lỏng, xoa dịu những cảm xúc căng thẳng ban ngày. Nhờ ngũ hành tương sinh mà bạn cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, thư thái hơn, có giấc ngủ ngon hơn trước rất nhiều.

Qua đêm nay, 20/10: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này cơ hội tới tay, biết nắm bắt vận trình trở nên khởi sắc, tình - tiền viên mãn vô biên, cuối năm ngập tràn tin vui - Ảnh 3
May mắn hơn bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu ngày mai 21/10: 3 con giáp này hanh thông đủ đường, công danh 'thuận buồm xuôi gió', hợp đồng rốt ráo, bản mệnh nhanh nhẹn, phấn chấn, được cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức

Đúng giờ Sửu ngày mai 21/10: 3 con giáp này hanh thông đủ đường, công danh 'thuận buồm xuôi gió', hợp đồng rốt ráo, bản mệnh nhanh nhẹn, phấn chấn, được cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức

Đúng giờ Sửu ngày mai, 21/10, 3 con giáp này thuận lợi suôn sẻ, công danh thuận buồm xuôi gió, bản mệnh nhanh nhẹn tháo vát, được cấp trên trọng dụng.

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