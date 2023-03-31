Qua đêm nay (1/4), 3 con giáp RƯỚC HÊN VÀO NHÀ, GÓI TRỌN TÀI LỘC chỉ cần 'năng nhặt chặt bị”

Tâm linh - Tử vi 31/03/2023 17:25

Theo tử vi ngày mới của tháng 4 cho thấy con giáp này tin người thái quá nên lựa chọn sai lầm, nghe theo những người không đáng tin và cuối cùng khiến bản thân bị thiệt thòi.

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp thì tuổi Hợi là một trong những người có chí tiến thủ và luôn biết cách đối nhân xử thế. Chính vì vậy, họ luôn là người có nhiều bạn bè và thường được giúp đỡ nhiệt tình khi gặp khó khăn. Trong công việc, con giáp này có thể gặp phải một vài khó khăn nhưng họ đều cố gắng hết sức để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có lẽ vì vậy mà cơ hội thăng quan tiến chức của con giáp này ngày một gần hơn.

Với tuổi Hợi làm kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để họ mở rộng kinh doanh và tập trung đầu tư các dự án lớn. Con giáp này sẽ được một vài người quen “rủ rê” tham gia các kế hoạch mới. Dù đây đều là những dự án có khả năng sinh lời cao nhưng tuổi Hợi không nên vội vã, họ cần cân nhắc kỹ và tham khảo thêm ý kiến những người xung quanh để không rơi vào cảnh cháy túi. Những bước phát triển đột phá trong công việc trong thời gian tới sẽ giúp tuổi Hợi có nhiều cơ hội làm giàu và ăn sung mặc sướng suốt quãng đường còn lại.

Qua đêm nay (1/4), 3 con giáp RƯỚC HÊN VÀO NHÀ, GÓI TRỌN TÀI LỘC chỉ cần 'năng nhặt chặt bị” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 1/4/2023 hôm nay, tuổi Thìn phải coi chừng có kẻ ăn cắp công sức. Con giáp này tin người thái quá nên lựa chọn sai lầm, nghe theo những người không đáng tin và cuối cùng khiến bản thân bị thiệt thòi.

May là tiền tài lại đỡ phần xui xẻo. Tuổi Thìn tuyệt đối đừng tin tưởng ai khác ngoài bản thân mình. Con giáp này có tiền từ việc làm chính lẫn việc làm thêm, rủng rỉnh hơn bao giờ hết.

Vận trình tình cảm có phần ảm đạm. Con giáp này dễ nổi cáu với mọi người xung quanh. Người độc thân chớ vội bày tỏ tình cảm với người thầm thương, đợi khi nào đủ chín muồi thì hãy nói.

Qua đêm nay (1/4), 3 con giáp RƯỚC HÊN VÀO NHÀ, GÓI TRỌN TÀI LỘC chỉ cần 'năng nhặt chặt bị” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Ngày mới tuổi Dần vận lâm Chính Quan nên vận trình công việc khởi sắc. Những người làm việc càng vất vả thì công lao nhận lại càng to lớn. Công việc trong ngày luôn luôn trôi chảy theo ý bạn muốn. 

Tình cảm có biến động vì Mộc khắc thổ. Bạn đừng để bị người khác, nhất là đồng nghiệp, lợi dụng lòng tốt. Với chuyện tình cảm, nếu bạn và người ấy không để cho tiền bạc xen vào giữa thì sẽ không có rắc rối nào phát sinh. 

Tài lộc không thể bình ổn, dễ có mất mát trộm cướp gì xảy ra. Một phần cũng là do con giáp này hơi lơ là nên dễ mất của. Số vất vả luôn luôn cố gắng bòn mót từng đồng để bản thân được yên ổn.

Qua đêm nay (1/4), 3 con giáp RƯỚC HÊN VÀO NHÀ, GÓI TRỌN TÀI LỘC chỉ cần 'năng nhặt chặt bị” - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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