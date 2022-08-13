Qua đêm 16/7 âm lịch, top 3 con giáp độc chiếm ân sủng Thần Tài, vàng bạc ào về như lũ, tha hồ hô mưa gọi gió

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 14:57

Thần Tài đã chỉ điểm 3 con giáp may mắn nhất khi bước qua đêm 16/7 âm lịch. Hãy cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

Tuổi Mão

Tử vi cho thấy, qua đêm 16/7 âm lịch, vận trình tài lộc của tuổi Mão cơ bản là thuận lợi. Bên cạnh, con giáp này có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần bạn chăm chỉ. Do vậy, đường công danh sự nghiệp tiến triển khá tốt.

Bản mệnh tuổi Mão xử lý ổn thoả mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tường giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, thu về những khoản tiền đầu tay nên chẳng lo túng thiếu. Với những ai làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, lợi nhuận theo đó tăng lên gấp bội. Với những người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính, con giáp này còn có cả thu nhập phụ nữa. 

Qua đêm 16/7 âm lịch, top 3 con giáp độc chiếm ân sủng Thần Tài, vàng bạc ào về như lũ, tha hồ hô mưa gọi gió - Ảnh 1
Tử vi cho thấy, qua đêm 16/7 âm lịch, vận trình tài lộc của tuổi Mão cơ bản là thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Qua đêm nay 16/7 âm lịch, tuổi Tỵ sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ đang đón chờ ở phía trước. Tài lộc dồi dào, gặp nhiều cơ may làm giàu cho chính mình. Con giáp tuổi Tỵ đón nhận nhiều tin vui khi được cát tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp suôn sẻ, hanh thông. Thực chất, tuổi Tỵ đang rất cần đến sự thúc đẩy cũng như may mắn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Công việc của bạn thuận lợi, có thu hoạch bất ngờ nhất khi được Chính Quan trợ lực. Con giáp này có thể sẽ được cấp trên tạo nhiều cơ hội để bạn khẳng định bản thân, phát huy năng lực. Thiên Tài cho thấy bản mệnh có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc tìm kiếm cơ hội để tăng thu nhập cho mình. Xét vận trình tình duyên, con giáp này khá êm ái, không có biến động lớn. Bản mệnh biết cách làm cho nửa kia cảm thấy tin tưởng dù đôi bên phải yêu xa.

Qua đêm 16/7 âm lịch, top 3 con giáp độc chiếm ân sủng Thần Tài, vàng bạc ào về như lũ, tha hồ hô mưa gọi gió - Ảnh 2
Qua đêm nay 16/7 âm lịch, tuổi Tỵ sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ đang đón chờ ở phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sao Thái Âm xuất hiện trong vận trình của người tuổi Sửu khi bước qua đêm 16/7 âm lịch, báo hiệu quý nhân là nữ mệnh sẽ xuất hiện trợ lực cho con giáp này kiếm được nguồn tài lộc khá vượng. Quý nhân sẽ chỉ lối dẫn đường cho bản mệnh tìm thấy hướng đi thuận lợi dễ dàng hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức cho mình.

Thời điểm này, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều dồi dào, con giáp này được cả Thiên Tài và Chính Tài hợp sức nâng đỡ nên biết cách cân đối thời gian để không làm ảnh hưởng đến công việc chính mà vẫn kiếm được nguồn lợi từ nghề tay trái của mình.

Qua đêm 16/7 âm lịch, top 3 con giáp độc chiếm ân sủng Thần Tài, vàng bạc ào về như lũ, tha hồ hô mưa gọi gió - Ảnh 3
Sao Thái Âm xuất hiện trong vận trình của người tuổi Sửu khi bước qua đêm 16/7 âm lịch, báo hiệu quý nhân là nữ mệnh sẽ xuất hiện trợ lực cho con giáp này kiếm được nguồn tài lộc khá vượng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chỉ trong 2 ngày đầu tuần (8 - 9/8), 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, phất lên như phượng hoàng, chở đầy túi vàng về nhà, một bước lên hàng đại gia

Chỉ trong 2 ngày đầu tuần (8 - 9/8), 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, phất lên như phượng hoàng, chở đầy túi vàng về nhà, một bước lên hàng đại gia

May mắn kề bên, 3 con giáp sau đây sẽ hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều thành quả rực rỡ trong 2 ngày đầu tuần.

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