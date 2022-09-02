"Qua cơn bĩ cực", top 3 con giáp đổi mệnh phát tài, tiền vô như nước, tài lộc vô biên, tin vui kéo tới tận cửa, muốn nghèo cũng khó trong tháng 09/2022 này

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 03:56

Trong tháng 9 này, 3 con giáp may mắn làm gì cũng thành công rực rỡ, phát tài phát lộc.

Tuổi Thân

'Qua cơn bĩ cực', top 3 con giáp đổi mệnh phát tài, tiền vô như nước, tài lộc vô biên, tin vui kéo tới tận cửa, muốn nghèo cũng khó trong tháng 09/2022 này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân vừa thông minh, vừa nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ là con giáp rất cầu toàn và tỉ mỉ. Người tuổi này mang tính cách đặc biệt hiền lành, dễ mến và hòa đồng.

Con giáp này có tầm nhìn trong cuộc sống cũng như công việc và thích kết bạn với những người cùng chí hướng với mình.

Tháng 9 này, người tuổi Thân nhận tài lộc đủ đầy, ngày càng thăng hoa trong công việc. Con giáp này nếu làm công ăn lương sẽ đạt được những thành tựu quan trọng.

Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập tăng lên. Con giáp tuổi Thân không những thăng tiến trong sự nghiệp mà còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình qua những buổi hội họp.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp sinh ra đã có mệnh phú quý, chẳng cần quá vất vả, cũng không cần tranh đấu với ai tiền tài cứ tự động chui vào túi Hợi ào ào. Số phận đã an bài cho Hợi cuộc sống đủ đầy vật chất, dư dả của tiền khiến họ dù muốn nghèo cũng không được.

'Qua cơn bĩ cực', top 3 con giáp đổi mệnh phát tài, tiền vô như nước, tài lộc vô biên, tin vui kéo tới tận cửa, muốn nghèo cũng khó trong tháng 09/2022 này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 9, hiệu suất công việc của Hợi sẽ tăng gấp bội, giúp bạn dễ dàng đạt được những kỳ vọng, mong chờ thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Hợi hãy yên tâm, dù người khác cố tình hãm hại hay ganh ghét cũng không thể vu oan giá họa hay “chơi xỏ” bạn.

Tuổi Tỵ

Tháng 9 tới vận trình khởi phát, người tuổi Tị hãy cố gắng để nắm bắt thời cơ, bạn sẽ thấy mình nhanh chóng đạt được mục tiêu đề ra, không còn gặp phải nhiều khó khăn như trước đó nữa.

Nhân duyên tốt sẽ giúp cho những chú Rắn có được chỗ đứng vững chắc trong lòng mọi người. Năng nổ tham gia các hoạt động đoàn thể, bạn có thể sẽ tìm được thêm cơ hội để làm ăn kinh doanh cho mình.

Đây không phải điều gì quá lạ lùng bởi có được người giới thiệu, mối lái cho những cơ hội tốt thì bản mệnh sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức, nhanh chóng đạt được mục tiêu hơn mà không mất công đi đường vòng.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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