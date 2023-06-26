Qua cơn bĩ cực, top 3 con giáp có sự nghiệp đáng tự hào trong tuần mới (26/6 - 2/7), giàu sang nức tiếng, thịnh vượng không ai sánh bằng, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 26/06/2023 16:50

Tử vi con giáp dự đoán, trong tuần mới (26/6 - 2/7), 3 con giáp dưới đây trúng quả đậm, giàu nhanh như chớp, sung túc trường kỳ.

Tuổi Sửu

Trong tuần mới (26/6 - 2/7), nhờ có Thiên Tài che chở cho người tuổi Sửu nên bạn gặp may mắn trong nhiều việc, nhưng đừng vì thế mà ba hoa dẫn đến phù phiếm, xa rời thực tế. Nhiều lúc kế hoạch chỉn chu, đẹp đẽ chưa chắc dẫn bạn tới con đường thành công, điều quan trọng là luôn giữ tâm thế sẵn sàng thích nghi với bất kỳ hoàn cảnh nào có thể xảy ra.

Những mối quan hệ của bạn với người thân rất tốt khi có Tam Hội cục nâng đỡ vào thời điểm này. Hãy cố gắng duy trì tình cảm hài hòa với họ cho dù có một vài hiểu nhầm, mâu thuẫn nhỏ. Họ rất tốt bụng và sẵn lòng giúp đỡ bạn trong lúc hoạn nạn vì thế, đừng phụ lòng tin của những người này vì sự ích kỷ của bản thân.

Qua cơn bĩ cực, top 3 con giáp có sự nghiệp đáng tự hào trong tuần mới (26/6 - 2/7), giàu sang nức tiếng, thịnh vượng không ai sánh bằng, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi, con giáp tuổi Dần khá dũng cảm. Họ chắc chắn là những người dám nói, dám làm đối với mọi việc trong cuộc sống.

Con giáp tuổi Dần không cúi đầu vì lý do gì, cho dù tình huống có tồi tệ và áp lực như thế nào đi chăng nữa. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống, người tuổi Dần cũng tự lực tự cường và không ngừng nâng cao năng lực của mình nên có thể vượt qua khó khăn.

Trong tuần mới (26/6 - 2/7), tuổi Dần được hành Kim chiếu rọi tạo ra tổ hợp Kim sinh Thủy phù trợ khiến họ có được nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, kinh doanh phát đạt. Người cầm tinh con Hổ còn được sự che chở của Thần Tài, vận thế hanh thông, sự nghiệp khởi sắc. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng được quý nhân phù trợ, hỗ trợ về nguồn vốn nên công việc kinh doanh cũng dần khởi sắc. Những ngày này, tuổi Dần sẽ có một cuộc sống vô cùng hưng thịnh.

Qua cơn bĩ cực, top 3 con giáp có sự nghiệp đáng tự hào trong tuần mới (26/6 - 2/7), giàu sang nức tiếng, thịnh vượng không ai sánh bằng, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Có lẽ không khó để cảm nhận được sự hòa nhã, thân thiện và tốt bụng khi tiếp xúc với người tuổi Mùi. Mặc dù, hoàn cảnh xuất thân và quá trình trưởng thành của mỗi người sinh năm Mùi có thể khác nhau. Nhưng dòng thời gian khó có thể xóa nhà đi tính cách điển hình đó trong con người họ.

Mặc cho cuộc đời có thăng trầm, sóng gió, người tuổi Mùi vẫn không ngừng phá bỏ vòng vây định mệnh để tìm lối đi riêng đến cái đích của hạnh phúc cho mình. Những khó khăn, rắc rối vụn vặt thuở ban đầu cũng khó có thể khiến người tuổi Mùi buông bỏ con đường mình đã chọn.

Tử vi dự báo trong tuần mới (26/6 - 2/7), đây là những ngày có thể mang đến cho tuổi Mùi nhiều cơ hội trở mình và bứt phá trong học tập, công việc và cả chuyện yêu đương. Nếu trước đó, vị đắng trong cuộc sống của người tuổi Mùi quá nhiều, thì tới đây, chúng sẽ tan biến, nhường chỗ cho vị ngọt đọng lại.

Tiền bạc sung túc, dư dả hơn và con đường nhân duyên không còn quá lận đận. Chưa có cho mình một người yêu, thì bạn sẽ sớm thấy. Đã tìm cho mình được tấm chân tình, thì yêu thương ngày càng đong đầy hơn.

Qua cơn bĩ cực, top 3 con giáp có sự nghiệp đáng tự hào trong tuần mới (26/6 - 2/7), giàu sang nức tiếng, thịnh vượng không ai sánh bằng, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Mây tan trăng sáng đúng 16h44 thứ Hai 26/6/2023, 3 con giáp trúng ĐỘC ĐẮC liền tay, đón nhận vận may, đếm tiền mỏi tay, ấm no an yên, mỉm cười cả tháng

Mây tan trăng sáng đúng 16h44 thứ Hai 26/6/2023, 3 con giáp trúng ĐỘC ĐẮC liền tay, đón nhận vận may, đếm tiền mỏi tay, ấm no an yên, mỉm cười cả tháng

Tử vi 26/6/2023 cho hay đây là 3 con giáp này gặp vận may trong ngày thứ Hai, có thể giành được trái ngọt sau những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 54 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay