Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, trong vòng 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp ngồi rung đùi hốt tiền, tài khí bao vây

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 21:25

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thần Tài phù trợ, giàu sang phú quý bất ngờ trong 10 ngày đầu tiên của tháng 9 âm lịch.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp may mắn trong 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch bởi mọi cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Bạn bắt tay vào việc gì cũng được người khác giúp đỡ, chỉ bảo khiến công việc tiến triển hanh thông. Tài lộc cũng tăng tiến do tác động tích cực mà sự nghiệp mang lại.

Bản mệnh có thể sẽ nhận được một khoản lương và thưởng cộng dồn xứng đáng với những đóng góp của mình trong thời gian qua. Đặc biệt, người làm kinh doanh sẽ tất bật với các đơn hàng, lợi nhuận tăng hơn nhiều lần.

Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, trong vòng 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp ngồi rung đùi hốt tiền, tài khí bao vây - Ảnh 1
Tuổi Tý là con giáp may mắn trong 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch bởi mọi cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch, công việc của con giáp người tuổi Thìn có nhiều bước tiến giúp thu về tiền bạc đầy túi. Bản mệnh có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân qua những dự án khó nhằn, không ai dám đảm nhận. Qua đó, tuổi Thìn sẽ gây ấn tượng mạnh với cấp trên, khách hàng bởi ý tưởng độc đáo của bản thân.

Tuy nhiên, lưu ý bạn có thể sẽ gặp một chút vấn đề về sức khỏe. Đây cũng là cơ hội để họ nghỉ ngơi và suy ngẫm về mục tiêu của bản thân trong thời gian tới. Bạn cũng cần cẩn trọng với những lỗi nhỏ kẻo có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, trong vòng 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp ngồi rung đùi hốt tiền, tài khí bao vây - Ảnh 2
Trong 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch, công việc của con giáp người tuổi Thìn có nhiều bước tiến giúp thu về tiền bạc đầy túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đối với những người đã bỏ lỡ mục tiêu của bản thân thì tử vi cho thấy, tuổi Ngọ sẽ có thời gian tốt để làm lại từ đầu trong 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch. Con giáp tuổi Ngọ có tài vận dồi dào, làm đâu thắng đó. Người làm đầu tư, kinh doanh sẽ sinh lời lớn. Trong khi người làm công ăn lương cũng đạt được những thành tựu đáng chú ý trong công việc.

Điều quan trọng nhất con giáp tuổi này cần chú ý là giữ được bình tĩnh, sự kiên trì, bền bỉ khi làm bất cứ việc gì. Trong thời gian này, mọi sự cố gắng, nỗ lực của con giáp này đều được đền đáp xứng đáng.

Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, trong vòng 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp ngồi rung đùi hốt tiền, tài khí bao vây - Ảnh 3
Đối với những người đã bỏ lỡ mục tiêu của bản thân thì tử vi cho thấy, tuổi Ngọ sẽ có thời gian tốt để làm lại từ đầu trong 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

8 ngày còn lại của tháng 9 (23/9 - 30/9), 3 con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

8 ngày còn lại của tháng 9 (23/9 - 30/9), 3 con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

Tử vi cho biết, trong 8 ngày cuối tháng 9, những con giáp này vô cùng may mắn cả tình duyên và tiền bạc.

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