Qua cơn bĩ cực, sau hôm nay (5/8) đến cuối năm, Thần Tài điểm tên 3 con giáp đỏ hết phần người khác, tiền bạc ùn ùn kéo đến cửa nhà

Trời sinh những người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và phấn đấu để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Sửu tuy không quá may mắn nhưng họ tin vào việc những gì mình bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trời sinh những người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và phấn đấu để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm tháng 8, tới đây, cuộc sống tuổi Sửu có nhiều chuyển biến tích cực. Ít nhất trong giai đoạn này, công việc tuổi Sửu sẽ suôn sẻ thuận lợi, làm gì cũng trơn tru không gặp trở ngại.

Tuổi Sửu biết nhìn xa trông rộng, làm gì cũng biết tiết kiệm, nhờ vậy cuộc sống tương lai đủ đầy và được hưởng những điều tuyệt vời nhất.

Ngoài ra, những người tuổi Sửu sắp tới sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ, cơ hội làm giàu đang ở trước mặt, chỉ cần đi đến nắm bắt thì sẽ thăng hoa viên mãn vào cuối năm.

Tử vi tuổi Tỵ

Lập Thu chuyển tiết Hàn tính, Tị Hỏa khắc Hàn Kim, người này có Chính Tài đỡ đầu vận trình tháng Đinh Dậu. Ảnh minh họa: Internet

Lập Thu chuyển tiết Hàn tính, Tị Hỏa khắc Hàn Kim, người này có Chính Tài đỡ đầu vận trình tháng Đinh Dậu. Mặt sự nghiệp chủ tốt về đường thăng tiến của người đang kinh doanh hoặc làm về tài chính, ngân hàng,… Tài lộc thì thăng hoa, cung mệnh xuất hiện nhiều yếu tố sinh cơ hội tiền bạc hoặc mang tới cơ duyên về lộc vận. Chuyện tình cảm thì người độc thân vượng khí hơn. Chuyện sức khỏe thì phải đề phòng quan hệ tam hợp chủ về huyết quang.

Tử vi tuổi Thìn

Vận trình tài lộc khá vượng, trong tháng 8 có dấu hiệu thu lời, tiếp tục duy trì sẽ gặt hái thành quả lớn hơn. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc khá vượng, trong tháng 8 có dấu hiệu thu lời, tiếp tục duy trì sẽ gặt hái thành quả lớn hơn. Kinh doanh, buôn bán trong tháng thuận lợi, doanh thu khả quan, đẩy mạnh số lượng buôn bán, lãi lớn thu về túi.

Thời điểm này mưu sự dễ thành, rất đáng để thử sức với những dự định hay kế hoạch lớn. Đôi khi liều lĩnh lại mang đến thành công bất ngờ, bản mệnh có thể cân nhắc ở mức độ cho phép. Có điều Nguyệt Lệnh “Suy” ở Thìn khiến vận khí lên xuống bất ổn dần về cuối tháng. Vì thế, đầu tháng nên tranh thủ tiến hành việc quan trọng để đảm bảo độ thành công cao hơn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm